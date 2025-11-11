Förlagsbutiken
Tältet där överfallsvåldtäkten på den 15-åriga flicka skedde. Foto: Polisen via Expressen

Utvisad för brutal överfallsvåldtäkt 2019 – fortfarande kvar i Sverige

  23:28
BROTT OCH STRAFF
Den i dag 30-årige syriern Norhaldin Alhamamy satte i gång med att begå sexbrott mot svenska flickor kort efter att han anlänt till Sverige under flyktingkrisen 2015. Han fick snart permanent uppehållstillstånd och kunde år 2017 begå en brutal våldtäkt mot en 15-årig flicka på Emmabodafestivalen. När han dömdes för våldtäkten sänktes fängelsestraffet med motiveringen att han även dömdes till utvisning. Men sex år senare är syriern fortfarande kvar i Sverige och har begått nya brott. Nu har Expressen tagit upp fallet.

Mannen – vars namn Expressen hemlighåller, men som då hette Norhaldin Alhamamy och numera har bytt namn till ”Emil Jordensson” – kom till Sverige från Syrien i oktober 2015, under den stora invandringskrisen. Redan sex månader senare sexofredade han en flicka på en skolgård, ett brott han dömdes för den 28 oktober 2016.

Norhaldin Alhamamy, alias ”Emil Jordensson”. Foto: Privat

 

Sex dagar före domen hade han fått permanent uppehållstillstånd.

Sommaren därpå begick Alhamamy en brutal överfallsvåldtäkt på en musikfestival i Emmaboda. Han tog sig in i en 15-årig flickas tält, hotade henne med att han hade en kniv, våldtog henne och gav henne kraftiga bitmärken i halsen och ena bröstet. Vid rättegången ett och ett halvt år senare led flickan fortfarande av konstant rädsla, stress, nedstämdhet och ångest.

Alhamamy dömdes till fängelse i två år och åtta månader. Kalmar tingsrätt ville inte betrakta våldtäkten som grov då den menade att ”våldet varit begränsat och de fysiska skadorna förhållandevis lindriga”. Rätten ansåg att straffvärdet visserligen översteg tre års fängelse, men det sänktes väsentligt på grund av att Alhamamy även dömdes till tio års utvisning. Åklagaren Lise-Lotte Norström överklagade för att få våldtäkten bedömd som grov och straffet höjt, men Göta hovrätt fastslog tingsrättens dom.

Ur domen.

 

Sedan dess har Alhamamy kunnat hålla sig kvar i Sverige genom att anmäla verkställighetshinder. Först krävde han att få flyktingstatus på grund av ”risken att inkallas i den syriska armén”. Målet gick ända till Migrationsöverdomstolen, som sade nej. Domstolen resonerade att han visserligen kunde ses som flykting, men att våldtäkten utgjorde ett ”synnerligen grovt brott” och att det skulle utgöra en ”allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet” att låta honom stanna, vilket är krav som utlänningslagen ställer för att utvisa någon med flyktingstatus.

Foto av Norhaldin Alhamamy, pixlad av Expressen. Foto: Polisen

 

Fallet har blivit vägledande för svenska domstolar gällande var gränsen går för att utvisa någon med flyktingstatus. På grund av hur Migrationsöverdomstolen resonerade kan det alltså vara en delorsak till att man däremot inte utvisade eritreanen som förgrep sig på 16-åriga Meya i en gångtunnel i Skellefteå, i det internationellt uppmärksammade fall som togs upp i förra numret av Nya Tider – den våldtäkten ansågs inte tillräckligt allvarlig för utvisning.

Alhamamy anmälde verkställighetshinder igen, nu med argumentet att han konverterat till kristendomen. Migrationsverket trodde inte på honom men Migrationsdomstolen gav honom delvis rätt och skickade tillbaka ärendet till Migrationsverket, där det fortfarande väntar på avgörande – sex år efter att han dömdes till utvisning. I somras avslöjade Smålandsposten att han kandiderade till kyrkovalet.

Alhamamy, numera Emil Jordensson, fortsätter att begå brott i Sverige. Förra året dömdes han för grov förgripelse mot tjänsteman, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel och ofredande. Han fick skyddstillsyn. Sedan september sitter han i häkte efter att Migrationsverket beslutat att han inte kan sitta i vanligt förvar på grund av sin brottslighet.

  • , 23:28

Gunnar Hellgren

november 11, 2025

