Vaccinen ökade risken att smittas med Covid-19

I princip alla studier, i den mån de genomförs, i alla länder på­visar samma sak: Vaccinen mot Covid-19 gav mycket dåligt eller inget skydd och de har medfört en mängd mycket allvarliga bi­verkningar. Det har fått genomslag i statistiken, inte minst avseende över­dödlighet och minskat antal födslar både i Sverige och världen (se debatt­artikeln ”Covidsprutorna skyndar på folkutbytet” i NyT v.19/2023 och ”Kraftigt sjunkande födelsetal värl­den över” i NyT v.49/2022).

Verkligheten har visat sig vara raka motsatsen till mantrat att co­ronavaccinen var ”safe and effecti­ve” (säkra och effektiva) som pumpa­des ut av Big Pharma, myndigheter och systemmedier dygnet runt värl­den över, år in och år ut. Vad värre är, det har inte upphört, utan reto­riken har liksom hälsomyndigheter­nas rekommendationer förblivit när­mast oförändrade i de flesta länder. Ett skrämmande exempel på det är den amerikanska folkhälsomyndig­heten CDC, som fortsätter att rekom­mendera gravida kvinnor i USA att ta vaccinen mot Covid-19 (se faktaruta).

Vi tittar i denna analys närmare på nyare studier från två länder, Ja­pan och Tjeckien.

Brådskande studie

Den brittiske läkaren och sjukvårds­utbildaren doktor John Campbell, som vi återgivit flera gånger tidigare, släppte den 15 januari en video på YouTube med titeln ”Negative vac­cine efficacy” (Negativ vaccineffek­tivitet). I den presenterar han en för coronavaccinen förödande studie från Japan. Campbell börjar med att retoriskt fråga varför han sällan eller aldrig ser liknande studier från hans eget land Storbritannien eller övriga västvärlden. Han hoppas att den nya Trumpadministrationen i USA kan leda till att studier börjar göras där, men uttrycker samtidigt mycket liten förhoppning över att yttrandefrihet och vetenskap kommer att tillåtas råda i ämnet i Storbritannien inom överskådlig framtid.

Den japanska studien, som har rubriken ”Behavioral and Health Outcomes of mRNA COVID-19 Vacci­nation: A Case-Control Study in Japa­nese Small and Medium-Sized Enter­prises” (Beteende-och hälsoresultat av mRNA COVID-19-vaccination: En fallkontrollstudie i japanska små och medelstora företag) publicerades den 13 december 2024 av den medi­cinska nätjournalen Cureus (DOI: 10.7759/cureus.75652). I den inle­dande förklaringen till studien kan vi läsa följande:

Denna studie syftar till att omedel­bart utvärdera effekterna av mRNA COVID-19-vaccination på COVID- 19-infektionsfrekvensen och rela­terade beteenden bland deltagare i Yamatoprojektet, som inkluderar anställda i japanska små och medel­stora företag (SMF).

Campbell påtalar att ordvalet ”omedelbart” uttrycker en brådska hos forskarna, vilket tyder på att de noterat något så avvikande gällande ”effekterna” av de så kallade corona­vaccinen att de känt sig föranledda att genomföra en studie skyndsamt.

Negativ effektivitet

Data samlades in genom en under­sökning som genomfördes av Japans ledningsråd för små och medelstora företag (JSMEC) i december 2023. Studien, som bygger på dessa data, fokuserar på infektionsfrekvens och beteendeförändringar, och har ge­nomförts bland 913 medverkande från en blandad och representativ demografi, där man jämför resul­taten mellan vaccinerade och ovac­cinerade. Just det sista är viktigt, då mycket få eller inga studier görs i Väst med ovaccinerade som kon­trollgrupp. Detta då man befarar att det för tydligt skulle påvisa bristande effektivitet, samt omfattande och all­varliga biverkningar. Det sista vet vi eftersom när sådana jämförelser görs, se exempelvis studien i Tjeck­ien nedan, så är det alltid förödande för vaccinen.

Campbell påtalar att den japan­ska forskargruppen gjort en ”rigorös statistisk analys”, som han beskri­ver som ”sofistikerad”, och att det så kallade p-värdet är mindre än 0,001 (p<0,001). P-värdet är sannolikhe­ten att den observerade effekten inom studien skulle ha inträffat av en slump om det i verkligheten inte fanns någon verklig effekt. P<0,001 betyder att chansen för att det är en slump är mindre än ett på tusen. Konventionellt anses data som ger ett p<0,05 eller p<0,01 statistiskt sig­nifikant. Denna studie är således 10– 20 gånger bättre än dessa riktlinjer, med ovanligt hög sannolikhet att den är korrekt.

Resultatet är också häpnadsväck­ande. De kom fram till att japaner injicerade med de så kallade corona­vaccinen hade 85 procent högre risk att bli infekterade med Covid-19 än ovaccinerade – de uppvisade således så kallad negativ effektivitet.

Fler doser, högre risk

För att göra detta för vaccinen kata­strofala resultat om möjligt än värre så framkommer det även tydligt att risken att bli smittad med Covid-19 ökar för varje injicerad dos. Studien kom fram till att risken mer än dubb­lades för den som tagit 1 eller 2 så kallade boosters eller sammantaget 3 eller 4 doser.

Detta går stick i stäv med uppgif­ter som allmänheten får via officiella kanaler. Till exempel den populära sidan kry.se skriver så här:

”Du som är fullt vaccinerad kan fortfarande få Covid-19, även om du löper mycket mindre risk att smittas av viruset, sprida det till andra eller bli allvarligt sjuk av det.”

Den amerikanska myndigheten CDC far med liknande falsk informa­tion:

”Att ta vaccinet nu kan hjälpa till att minska risken att bli smittad eller dö av Covid-19.”

Efter att ha presenterat bomben, fortsätter Campbell med att kon­statera att vaccinen samtidigt givit mängder med olika och ofta mycket allvarliga biverkningar, något han presenterat väl underbyggt med sta­tistik och forskningsstudier i otaliga videor. Sammantaget är resultaten chockerande. Det har således aldrig ens varit en fråga om en avvägning mellan nytta och risk, utan bara högre risk. Både risken att bli smittad och av biverkningar. Han påtalar hur absurt det hela är och konsta­terar att ingen människa som hade givits en ärlig risk-nytta-analys med korrekta fakta, som finns tillgängliga idag, ens hade övervägt att ta dessa coronavaccin.

Campbell berättar att det var sent 2021, bland annat efter att ha läst den viktiga studien ”Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals” från Cleveland­kliniken som visade att det var me­ningslöst att vaccinera de som redan varit smittade med Covid-19, som han förstod hur det låg till. Trots de glasklara och 100-procentiga/undan­tagslösa resultaten så fortsatte myn­digheterna i USA och världen över att tvinga även denna grupp till spru­torna. Campbell själv trodde på myn­digheternas försäkran och tog vacci­nen. Uppvaknandet kom först efter att han tagit sin tredje dos, något han ångrar bittert idag. Han undrar hur det är möjligt att hälsomyndigheter idag, över tre år senare, fortfarande vare sig reviderat sina riktlinjer eller ens inlett utredningar.

”Vaccin, vaccin, vaccin”

Den japanska studien tittar sedan på om deltagarnas livsstil och beteende påverkat utgången. De som tränade och badade (att bada är en viktig so­cial aktivitet i japansk kultur) regel­bundet var betydligt mindre benäg­na att få corona.

Detta får Campbell att undra var­för vi aldrig hör om livsstilsfaktorer i Väst och varför myndigheter och me­dia aldrig tar upp det självklara och viktiga gällande hälsa:

– Varför hör vi bara vaccin, vac­cin, vaccin? Varför talas det inte om vitamin D, näringsrik mat, protein, vitamin C, träning och allt annat som ger ett starkt immunförsvar?

I den japanska studiens slutsats kan vi läsa följande:

Studien observerade en högre rap­porterad incidens av Covid-19-infek­tion bland vaccinerade individer under pandemiperioden, som ökade med antalet mottagna vaccindoser. Detta paradoxala fynd kan påverkas av olika faktorer, inklusive immunsvars­mekanismer, såsom antikroppsbero­ende förstärkning (ADE) [närvaron av antikroppar ökar chansen för viruset att ta sig in och föröka sig i celler] el­ler ursprungliga antigenuttryck [vac­cinet skapar fokus på sin egen stam­version av viruset så immunförsvaret blir mindre flexibelt att hantera andra stammar], beteendeförändringar och exponeringsrisk. Att förstå dessa faktorer är avgörande för att snabbt kunna förbättra folkhälsostrategier och vaccinationsprogram.

De japanska forskarna skräder inte orden och påminner återigen om att det är viktigt att snabbt ändra gällande riktlinjer.

66 procent lägre chans att få barn

Data från Tjeckien visar att kvinnor som injicerats med så kallade vaccin mot Covid-19 har mycket lägre san­nolikhet att föda barn jämfört med vaccinfria kvinnor. Rapporten publi­cerades den 31 oktober 2024 av den tjeckiska Föreningen för mikrobio­loger, immunologer och statistiker, SMIS. De beskriver sig själva som ”en yrkessammanslutning av specialis­ter inom området laboratoriediag­nostik och dataarbete, vars huvud­sakliga uppdrag är att främja och popularisera korrekta analytiska och statistiska förfaranden bland läkare och lekmän”. SMIS har använt data från det statliga tjeckiska Institutet för hälsoinformation och statistik, UZIS.

Enligt den tjeckiska folkräkningen 2021 fanns det cirka 1 296 000 kvin­nor i åldrarna 18–39, det som bru­kar räknas som fertil ålder. Av dessa hade cirka 875 000 kvinnor vaccine­rats med minst en dos coronavaccin i slutet av 2022, vilket motsvarar cir­ka 68 procent. Enligt uppgifter från UZIS skedde totalt 84 525 födslar i denna åldersgrupp året 2023, varav 36 326 födslar var hos kvinnor som vaccinerats med minst en dos av co­ronavaccinet före förlossningsdatu­met (43 %) och 48 199 födslar var hos ovaccinerade kvinnor (57 %). Mer­parten av födslarna skedde alltså hos den minoritet som inte tagit sprutan.

SMIS översätter det till antal födslar per tusen kvinnor:

År 2023 föddes cirka 114 barn per tusen ovaccinerade kvinnor i åldrar­na 18–39. Endast cirka 42 barn föddes av vaccinerade kvinnor per tusen vac­cinerade kvinnor i åldern 18–39 år.

Det är en mycket stor skillnad och innebär att en coronavaccinerad tjeckisk kvinna statistiskt sett har 66 procent mindre chans att föda barn än en ovaccinerad kvinna.

Många frestas här att anta att det finns ett orsakssamband, att det är vaccinerna som gör att kvinnor får svårt att bli gravida och att föda friska barn. Denna misstanke stärks av en rad vetenskapliga rapporter, inklusive undersökningar som läkemedelsbolagen själva gjort, som bland annat visar på kraftigt ökad risk för missfall för vaccinerade. An­dra faktorer som kan spela in är att till exempel zigenare i Tjeckien gene­rellt är obenägna att gå till doktorn samtidigt som de traditionellt har många barn.

10 procent färre födda varje år

Vi måste även ta med det medicinska tyranniet som rådde i Tjeckien och stora delar av Europa och världen i beräkningen. Människor pressades och hotades nästan dagligen av poli­tiker, systemmedia och arbetsgivare. k-pistbeväpnade polisstyrkor satte upp vägspärrar på motorvägar där de kontrollerade att man hade till­stånd att resa mellan olika regioner. Ovaccinerade förbjöds att gå på res­taurang, besöka biografer och blev utfrusna i samhället på olika sätt. Den psykologiska och sociala pressen var enorm.

Inte minst hotet om att förlora arbete och inkomst tvingade många motsträviga till sprutorna, men också att skaffa falska vaccinationsintyg. Det har efteråt visat sig handla om mycket stora antal i centraleuropeiska länder som Frankrike. Hur stor siffran är i Tjeckien vet vi inte, men den kan antas vara bety­dande, vilket i så fall innebär att det döljer sig många ovaccinerade och fertila kvinnor i gruppen ”vaccine­rade”. Det är därför rimligt att anta att den höga siffran 66 procent, för minskad chans för vaccinerade kvin­nor att föda barn, egentligen är ännu högre.

Tjeckien har liksom de flesta län­der i världen sett en mer eller min­dre dramatisk nedgång av antalet födslar sedan 2021, något som också bekräftas av Tjeckiska statistikbyrån (CZSO). Enligt dem föddes nästan 112 000 barn år 2021, 101 000 år 2022 och 91 000 år 2023. Det är en åter­kommande årlig nedgång på cirka 10 procent, som även ser ut att fortsätta för 2024.

Minst antal födda sedan 1785

Vi måste här även minnas att äldre och sjuka ”prioriterades” i Tjeckien liksom alla andra länder och fick fö­reträde till de idag känt farliga injek­tionerna, medan yngre fick sin första dos senare under 2021. Medräknat en nio månaders graviditetstid så kan vi därför anta att de flesta barnafödande kvinnor i Tjeckien under 2021 var ovaccinerade åtminstone innan de blev gravida. Likväl är det anmärkningsvärt att siffrorna fortsätter att gå ner lika kraftigt under 2023 som de gjorde 2022. Bara ned­gången under åren 2022 och 2023 (2024 ej medräknat) motsvarar över 20 000 ofödda tjeckiska barn.

SMIS tar även med data från Tjeckiska statistikbyrån (CZSO) avse­ende födslar under det första kvarta­let 2024:

För första kvartalet 2024 rappor­terar CZSO ytterligare 11 procent minskning av födelsetalen jämfört med första kvartalet föregående år. Uppskattningar [baserat på denna trend] ger då vid handen att det under 2024 bara kommer att finnas 82 000 levande födslar.

Enligt den tjeckiska nyhetssidan Seznam Zprávy så motsvarar den siffran det minsta antalet barn som fötts i Tjeckien sedan 1785.

Studien har blivit så omtalad i Tjeckien att landets liberale premiär­minister Petr Fiala, en känd globalist, fick frågor om den från en opposi­tionell parlamentsledamot och blev tvungen att svara. Han sade då att sådan statistik ”inte är värd att kom­mentera utan bara skratta åt” och hävdade vidare att uppgifterna är ”någon sorts absurd konspirations­teori”. Parlamentsledamoten påpe­kade att renommerade forskare står bakom analysen och att allmänheten säkert är intresserad av att dess slut­satser från officiellt håll bekräftas eller motbevisas. Fiala kommente­rade då bara det drastiskt sjunkande barnafödandet i landet, som nu nått 1,3 barn per kvinna, med att ”vissa siffror, herr ledamot, samvarierar helt av slumpen” och menade att analysen ”inte har någon relevans”.

Premiärministern hade också en teori, nämligen att kvinnor som planerade graviditet inte lät sig vac­cineras. Kritiker har snabbt påpekat att detta inte rimmar med att det var just denna grupp som var bland de som främst uppmanades att vacci­nera sig – ”för att skydda det ofödda barnet”.

CDC:s hemsida i februari 2025

Vad står det idag på amerikanska CDC:s hemsida? Det är både skrämmande och avslöjande läs­ning, så här har vi gjort en översättning.

Högst upp i ban­nern står det intres­sant nog:

CDC:s webbplats håller på att modifie­ras för att följa pre­sident Trumps verk­ställande order.

Sedan kommer samma gamla rekommendationer som funnits sedan vaccinen introducerades, trots att det avslöjats att till och med vaccinföretagens egna studier påvisat myck­et stora risker samt att statistik från en mängd länder och inte minst otaliga oberoende studier påvisat att coronavaccinen är allt annat än ”säkra och effektiva”. Så här står det:

Vaccination mot Covid-19 för kvinnor som är gravida eller ammar

▪️ Alla [personer] som är 6 månader och äldre rekom­menderas att få det uppdaterade Covid–19–vaccinet, in­klusive om du är gravid, ammar ett barn, försöker bli gravid nu eller kan bli gravid i framtiden.

▪️ Covid-19-vaccination under graviditet är säker och effektiv.

▪️ Covid-19-vacciner är inte förknippade med ferti­litetsproblem hos kvinnor eller män.

▪️ Spädbarn i åldern 6 månader och äldre rekom­menderas att få det uppda­terade Covid-19-vaccinet även om de är födda av mödrar som vaccinerats eller hade Covid–19 före eller under graviditeten.

▪️ Om du är gravid eller nyligen varit gravid är det mer sannolikt att du blir mycket sjuk av Covid–19 jäm­fört med de som inte är gravida. Dessutom, om du har Covid-19 under graviditeten, löper du ökad risk för kom­plikationer från allvarlig Covid–19–sjukdom som kan på­verka din graviditet och ditt barn.

Det är milt sagt skrämmande läsning där lögn på lögn radas efter varandra, utan minsta hänsyn till vad statistik och forskning visat de senaste åren.

Minskat barnafödande diskuterades i riksdagen

Den oberoende riksdags­ledamoten Elsa Widding har drivit frågan om coronavaccin i Sveriges riksdag under flera år, och bland annat bjudit in internationella experter att diskutera frågan i riksdagens lokaler. Den 29 februari förra året ställde hon följande skriftliga fråga till socialminister Jakob Forssmed:

Minskat barnafödande

Torsdag 22 februari meddelade SCB att den summerade fruktsam­heten i Sverige, antal födda barn per kvinna i barnafödande ålder, för 2023 var 1,45, den lägsta siffran i Sveriges historia.

Läkaruppropet, som består av hundratalet specialistläkare, forskare och jurister, har räknat ut för åren 2022 och 2023 att födelsetalet per kvinna i barnafödande ålder var 8,6 respektive 12,9 procent lägre än förväntat utifrån trenden för barnafödande från föregående 10 år.

Minskningen är statis­tiskt säkerställd och sam­manfaller exakt med när covidvaccineringen skulle kunna påverkat barna­födandet. Totalt är det nästan 25 000 färre barn som fötts än förväntat.

Jag vill därför ställa följande fråga:

Avser socialministern tillsätta en oberoende utredning för att fast­ställa orsakssamband, dvs. orsaken till varför fö­delsetalen har gått ner så dramatiskt med nästan 13 procent under 2023?

Socialministern svarade en tid senare att reger­ingen inte tänker tillsätta någon sådan utredning:

Sverige har sedan 2010 haft en nedgående trend i barnafödande. Orsa­kerna till denna nedgång kan vara flera. Det finns däremot inte något som tyder på att vaccinerna mot Covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.