Vaccinforskare slår larm: ”Vi injicerar dem av misstag med ett giftigt ämne”

MYSTERIET MED BLODPROPPARNA HAR LÖSTS. Det är covid-vaccinen som skapar dem och sättet det sker på och de konsekvenser det kommer leda till beskrivs som "skrämmande" av vaccinforskare.

Immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle slår nu larm om ”skrämmande” upptäckter i nyligen gjorda och referensgranskade forskningsstudier. Det handlar om att spikproteinet på coronaviruset, som Covid-19-vaccinen skapar, tar sig in i blodomloppet och alstrar sjukdom på samma sätt som Covid-19. Det var tidigare okänt och tros förklara allvarliga biverkningar som blodproppar och hjärtinflammationer, vilka drabbar de som låtit sig injiceras med de nya vaccinen. Bridle säger att vaccinforskarna ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg ... tills nu”. Nu kräver flera läkare och forskare att rådande vaccinations-riktlinjer för ammande mödrar och lågrisk­grupper omprövas.

Den kanadensiske vaccinforskaren Byram Bridle avslöjade nyligen vad som troligen orsakar alla de allvarliga biverkningar, inklusive hjärtinflammation och vaccininducerad immuntrombotisk trombocytopeni (VITT), som drabbar de som tagit de experimentella injektionerna kända som Covid-19-vacciner.

VITT, också kallat trombos eller trombocytopenisyndrom (TTS), är namnet på en biverkning av dessa vacciner som man tämligen nyligen upptäckt och namngett. VITT orsakas av en kombination av lågt antal blodplättar, blödningar och blodproppar. Det finns tre olika typer av blodkroppar: röda, vita och blodplättar eller trombocyter som de också kallas. De sistnämnda är mycket mindre än de andra blodkropparna. Blodplättar har två huvuduppgifter i kroppen: att reglera blodkoagulationen, det vill säga blodets levringsförmåga, och att delta i immunförsvaret vid infektioner.

Den 28 maj intervjuades docent Bridle av Alex Pierson på ON Point som sänds på Global News Radio 640 Toronto. Radiostationen är en del av Global Television Network, som är Kanadas näst största privata tv-kanal.

Bridle var hörbart bekymrad och försökte delvis forcerat få ut så mycket information han kunde på de knappa åtta minuter han hade till förfogande. Han inledde intervjun med orden:

– Jag vill förvarna dig och dina lyssnare om att det jag kommer berätta är rätt skrämmande, detta är banbrytande vetenskap.

Han förklarade vidare att den nya informationen som chockat vaccinforskare bara var några da­gar gammal (vid intervjun). Nya Tider återger här vad den kanadensiska immunologen varnade för i den unika intervjun, som systemmedia i stort valt att ignorera.

Vaccinförespråkare slår larm

Byram Bridle är lektor och docent i virusimmunologi vid Institutionen för patobiologi vid University of Guelph i Ontario, Kanada. Patobiologi inkluderar ämnena immunologi, mikrobiologi, patologi, toxikologi, farmakologi, och livsmedelssäkerhet. Hans forskning inkluderar att utveckla en bättre förståelse för hur immunsystemet reagerar på virusinfektioner samt att utforma immunterapier för behandling av cancer och infektionssjukdomar. Bridle har givits forskningsanslag för att bland annat utveckla en ny vaccinplattform.

Hans varning nu är således extra anmärkningsvärd eftersom han inte bara tar bladet från munnen inifrån vaccinforskningen, som han har många års erfarenhet av, utan också är en stark vaccinförespråkare. Dessutom har Bridle gedigen erfarenhet av tekniken som används i covid-vaccinen, eftersom han arbetat med den både inom forskning på vaccin och cancerbehandling. Det var just för avancerad behandling av cancer som den nya mRNA-tekniken ursprungligen påstås ha tagits fram för.

Oaktat sina forskningsanslag, bakgrund, direkta inblandning i framtagandet av tekniken och generellt positiva inställning till vacciner, så insisterar Bridle på att forskning måste utföras ordentligt och att dess resultat samt eventuella framtagna produkter sedan ska följas upp noggrant. Riktig vetenskap är att följa vad resultaten visar och inte förutbestämda uppfattningar, oaktat hur mäktiga intressen som ligger bakom dem. Det är därför Bridle valde att slå larm, då helt ny och oroväckande information från flera nyligen publicerade och peer-reviewed (referensgranskade) forskningsstudier nu finns tillgängliga.

S-proteiner centrala

Bridles varning fokuserar på spikproteiner (S-proteiner), den del av SARS-CoV-2-virusets ”taggar” som fäster vid människans celler, huvudsakligen receptorn på ACE-2 (angiotensinkonvertas-2). De nya covid-vaccinerna tvingar den injicerades egna celler att tillverka S-proteinet så att kroppen lär sig att känna igen dem och bekämpa dem. Grundprincipen är samma, oaktat om de som Pfizer och Moderna använder mRNA-teknik eller om de bygger på adenovirusvektor-teknik som återfinns i vaccinen från AstraZeneca, Johnson & Johnson (J & J) och Sputnik V.

Pfizer och Moderna injicerar laboratorietillverkad syntetisk mRNA som kodar för spikproteinet. För­kortningen står för engelskans ”messenger RNA”, som på svenska blir budbärar-RNA, vilka cellerna använder när de ska tillverka proteiner.

Tekniken med adenovirusvektor använder istället skräddarsytt DNA som kommer in i cellerna inbäddat i ett genetiskt modifierat och försvagat adenovirus. Det är viruset som transporterar detta DNA som kallas vektor. Det infekterar cellerna precis som adenovirus brukar göra, varvid DNA kommer ut i cytoplasman, som finns innanför cellens membran. Där transkriberas det till mRNA som sedan sätter igång tillverkningen av S-protein i cellen.

Man kan mycket förenklat säga att dessa ”DNA-baserade” vaccin tar en omväg till samma mål, att få den injicerades egna celler att tillverka S-proteiner. Detta gör att dessa adenovirusvektorvaccin är mer ”stabila” och därför kan lagras i kylskåpstemperatur, till skillnad från de minusgrader som mRNA-vaccinen (Pfizer -70⁰C, Moderna -20⁰C) kräver för lagring och transport, vilket är mycket opraktiskt i stora delar av världen.

Tekniken att tillföra DNA med en adenovirusvektor är beprövad och har använts i genterapi för till exempel cancerbehandling, men de har precis som mRNA-vaccinen aldrig tidigare använts vid vaccinering. Genterapi är en relativt ny metod inom medicinen, som går ut på att med hjälp av virus föra in nytt genetiskt material i människor.

Covid kan vara en blodkärlssjukdom

Bridle förklarar att vi nu genom avancerad banbrytande vetenskap, som dessutom granskats av andra forskare, har lärt oss mer om de många problemen som är förknippade med spikprotein och vacciner mot Covid-19:

– Viruset SARS-CoV-2 har ett spikprotein på ytan. Vi vet nu att spikprotein kommer i omlopp. Vi trodde att spikproteinet var en bra målantigen. Vi kände inte till att spikproteinet i sig är ett toxin [giftigt ämne] och ett patogent [sjukdomsalstrande] protein. Så genom att vaccinera människor inympar vi dem nu oavsiktligt med ett toxin. Hos vissa människor, kommer det [S-proteinet] i omlopp, och när det händer kan det hos dessa människor orsaka skador, särskilt i hjärtkärlsystemet, säger Bridle.

Antigen är ett för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret. Laboratorieförsök har visat att SARS-CoV-2 kan passera blod-hjärnbarriären hos möss och orsaka många typer av hjärt-, kärl- och hjärnskador.

Det är sedan tidigare känt att Covid-19 orsakar olika typer av hjärt- och kärl- (kardiovaskulära) sjukdomar, samt blödning hos människor. Samma forskning visar också att spikproteinet ensamt är nästan helt ansvarigt för alla skador på det kardiovaskulära systemet när det cirkulerar i kroppen. Det har fått flera forskare att börja ställa sig frågan om Covid-19 verkligen är en sjukdom i de övre luftvägarna – som man tidigare har trott och som även finns i namnet på viruset (SARS står för engelskans Severe acute respiratory syndrome, på svenska svår akut lunginfektion) – eller snarare en blodkärlssjukdom. Skulle så vara fallet innebär det mycket allvarliga implikationer samtidigt som det skulle förklara mycket av de märkliga symptom som både påstådda covid-patienter och de som injicerats med covid-vaccinen uppvisar.

S-proteiner löper amok

Generellt sett finns det många olika typer av vacciner, men alla har samma mål – att lura en frisk kropp att tro att den är under attack av en viss sjukdom så att immunsystemet lär sig att skapa de antikroppar, celler och proteiner som är nödvändiga för att snabbt förstöra den patogen det gäller om den blir ett hot mot kroppen. Eftersom det är spikproteinerna som orsakar coronavirusinfektionen är de också katalysatorn som används i covid-vacciner.

Som nämnts innan är grundtanken bakom covid-vaccinerna, oaktat teknik, att få cellerna i den injicerades kropp att börja producera detta spikprotein. När immunförsvaret aktiveras mot spikproteinet så slutar viruset att infektera kroppen, är tanken. Vid första anblicken verkar detta tillvägagångssätt relativt enkelt, men så är inte fallet, något som den kände franske virologen och Nobelpristagaren Luc Montagnier påtalade vid en intervju med Pierre Barnérias från Hold-Up Media i maj. Han varnade då för att covid-vaccinen både kommer att skapa nya mutationer och få immunförsvaret att angripa den egna kroppens organ i en potentiellt dödlig cytokinstorm (se NyT v.22/2021).

Det ”skrämmande” som Byram Bridle nu vill varna omvärlden för är att de nya forskningsrönen visar att det vaccinskapade spikproteinet kan ge samma skador som sjukdomen Covid-19, eftersom de också kommer i omlopp i blodet. Covid-vaccinerna injiceras i axelmuskulaturen – inte i blodet – och fram tills nyligen var uppfattningen att dessa nya experimentella vacciner fungerar som traditionella vacciner avseende att effekten förblir lokal, nära injektionsstället.

– Antagandet hittills har varit att dessa vacciner beter sig som alla våra traditionella vacciner; att de inte tar vägen någonstans, de stannar kvar i vår axel. En del av proteinet kommer att gå till den närmaste dränerande regionala lymfkörteln [portvaktskörteln] för att aktivera immunsystemet, förklarar Bridle. Men nya rön tyder alltså på att detta antagande är helt fel.

”Det är väldigt oroväckande”

Det har chockat forskare att det nu visat sig att covid-vaccinen inte beter sig som man trodde. För första gången någonsin gav den japanska tillsynsmyndigheten Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) nyligen Bridle och flera andra internationella samarbetspartners tillgång till en studie som på engelska går under namnet The Bio-Distribution Study (Biodistributionsstudien).

Den banbrytande studien ger forskare en mer tillförlitlig förståelse för hur och var budbärar-RNA (mRNA)-vacciner färdas i kroppen efter injektion. Bridle förklarar att studien tydligt motbevisar det vedertagna antagandet att covid-vaccinerna stannar i axelmuskulaturen och säger bekymrat:

– Det korta svaret är: absolut inte. Det är väldigt oroväckande. Spikproteinet kommer in i blodet, cirkulerar genom blodet hos individer under flera dagar efter vaccinationen. När det väl kommer in i blodet ackumuleras det i ett antal vävnader som mjälten, benmärgen, levern, binjurarna. Och av särskilt intresse för mig ackumuleras det i äggstockarna, i ganska höga koncentrationer.

Det sistnämnda ser han som ett direkt hot mot kvinnors fertilitet, något som en uppsjö av läkare och forskare redan varnat för. Nya Tider har tidigare återgivit några av dem. Det gäller bland annat Pfizers förre vice vd och forskningschef Michael Yeadon, immunologen professor Dolores Cahill, kvinnoläkaren Christiane Northrup och patologen Ryan Cole (se NyT v.19 & 20/2021).

En annan vi omskrivit är den kände forskaren David Martin, som tidigt varnade att ”Ett vaccin är tänkt att utlösa immunitet. Det är inte tänkt att få dig att tillverka ett gift”. Alltså precis det vaccinforskaren Bridle nu slår larm om.

Ger neurologiska och hjärnskador

Dessutom stöder en vetenskaplig uppsats från Infectious Diseases Society of America, som just accepterats för publicering i Oxford University Press för, denna nya hypotes. Undersökningen följde tretton unga sjukvårdanställda som givits Modernas mRNA-vaccin.

Forskare upptäckte förvånat att spikprotein från SARS-CoV-2 cirkulerade i blodet hos elva av dessa. Bridle betonar att detta påvisar att spikproteinet kan korsa blod-hjärnbarriären och orsaka neurologiska skador samt förklarar varför dödliga blodproppar ofta ses i hjärnan efter vaccinering. Efter att ha begrundat implikationerna av dessa resultat konstaterade han:

– Vi har länge vetat att spikproteinet är ett patogent [sjukdomsalstrande] protein. Det är ett toxin [giftigt ämne] som kan orsaka skador i vår kropp om det kommer i omlopp. Nu har vi tydliga bevis på att de vacciner som gör att cellerna i våra deltamuskler [skelettmuskel som omger axeln] tillverkar detta protein, [vi vet nu] att själva vaccinet plus proteinet kommer in i blodcirkulationen.

När det är i omlopp kan spikproteinet bindas till receptorerna på våra blodplättar och cellerna som klär våra blodkärl. När detta händer kan det göra en av två saker: Det kan antingen orsaka att blodplättarna klumpar sig, och det kan leda till koagulation – det är precis därför vi har sett koagulationsstörningar i samband med dessa vacciner. Det kan också leda till blödning, och naturligtvis är hjärtat involverat, vilket är en del av det kardiovaskulära systemet, så det är därför vi ser hjärtproblem.

Dessa nya studier sätter tidigare till synes orelaterade biverkningar i nytt ljus, som inte bara påvisar att de alla har spikproteinet gemensamt, utan också att det innebär att covid-vaccinen – oantastliga enligt etablissemanget och dess media – ligger bakom dessa mycket allvarliga och ibland dödliga biverkningar.

Överförs med bröstmjölk

Byram Bridle tar upp fler forskningsstudier, varav en som ännu inte godkänts för publicering. Den försöker verifiera att antikroppar som skapas av vaccin överförs genom bröstmjölk, vilket skulle bekräfta ett tänkt visst skydd för spädbarn. Istället upptäckte forskarna ”oväntat” att mRNA-vaccinets spikprotein ”oavsiktligt” överförs genom bröstmjölk. Detta ses av forskarna som synnerligen alarmerande eftersom just protein i blodet kommer att koncentreras i bröstmjölk. Detta är precis vad flera vaccinexperter och läkare tidigare förgäves varnat för.

Bridle, som underhåller rapporteringssystemet och databasen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), påtalar att det i denna databas framkommer att ammande spädbarn till covid-vaccinerade mammor får blödningsstörningar i mag-tarmkanalen.

Under den mycket välbesökta amerikanska hälsokonferensen Health & Freedom Conference 2021 i april framkom det att rapporter börjat komma in att spädbarn blev sjuka ett dygn efter att den ammande mamman injicerats och att vissa sedan avled dygnet efter. Men kopplingen till vaccinen kunde då som vanligt ”inte beläggas”. Med dessa nya forskningsresultat finns nu möjligheten för alla drabbade familjer, som förtvivlat krävt en utredning, att få svar på vad som kostade deras spädbarn livet.

Läkare och andra undrar nu även vad dessa oroväckande upptäckter innebär för bloddonationer. Bridle avråder vaccinerade från att donera blod och kritiserar Röda Korsets rådande riktlinjer som inte kräver att någon tid behöver gå mellan vaccination och donation, medan exempelvis Japan kräver minst 48 timmar för att den vaccinerade ska hinna märka eventuella biverkningar. Bridle påpekar att det sista vi vill ha är en ”överföring av dessa patogena spikproteiner till sköra patienter” som behöver blodtransfusioner.

Vanlig influensa farligare än Covid-19 för barn

Byram Bridle vill se att riktlinjerna för ammande mödrar och alla de människor för vilka SARS-CoV-2­-viruset inte utgör en hög risk, inte minst barn, omprövas.

Bridle är som många andra läkare och forskare bekymrad över rådande godkännande att vaccinera barn ned till tolv års ålder mot Covid-19, då det redan tidigare saknades bevis för att fördelarna med att vaccinera yngre uppväger riskerna.

Bridle anser att det borde finnas mer tillförlitliga bevis innan man vaccinerar barn, något han nu får stöd för från både det ledande forskningsuniversitetet Johns Hopkins och University of California San Francisco. Data visar konsekvent att en covid-infektion är mindre allvarligt än vanlig influensa hos barn.

– Det är inte så detta är tänkt att fungera; våra barn ska inte vara försöksdjur, säger Bridle bestämt.

När nu frågorna intensifieras kring det verkliga ursprunget till SARS-CoV-2 såväl som de notoriskt otillförlitliga PCR-testen och biverkningar från vaccinen, skapar den nu förödande upptäckten många andra legitima frågor: Hur säkra är covid-vaccinerna över tid?

Är det etiskt försvarbart att använda jordens befolkning som de facto försökspersoner? Vilka fler obehagliga överraskningar kommer framöver medan massvaccinationerna – ackompanjerade av en massiv propaganda, morötter och piskor – rullas ut globalt?

Bridle avslutar med ett ödmjukt erkännande:

– Vi gjorde ett stort misstag; vi insåg det inte förrän nu.

Frågan är nu om ens referensgranskade forskningsrapporter och varningar från vaccinforskare kan få ett globalist-styrt etablissemang, deras myndigheter och media att omvärdera vaccinen eller för den delen ens låtsas om denna vetenskap – som de annars säger vi ska rätta oss efter.

Hur många fler människor ska behöva dö och skadas av covid-vaccinen innan de växande folkliga protesterna världen över och de allt fler namnkunniga visselblåsarna och deras varningar hinner blir en lavin som inte längre kan stoppas, tystas eller ignoreras.