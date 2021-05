Vaccinpasset utvecklat – Sverige testar tekniken

USA:s coronaansvarige Anthony Fauci sade i en intervju med CNN den 25 april att ”det är vanligt sunt förnuft att förstå att risken [för smitta] när man vistas utomhus – vilket vi hela tiden sagt – är extremt låg”.

TV-kanalen CNBC har följt upp detta med att intervjua doktor Isaac Bogoch, specialist på smittsamma sjukdomar vid Torontos universitet, som instämmer:

– Att bära mask utomhus ger troligen inte särskilt mycket extra skydd.

Att Fauci tvärvände på detta sätt och dessutom påstod att ”vi hela tiden sagt” detta, väckte både förvåning och löje på nätet. Många påminde om hans och hälsomyndighetens tidigare uttalanden om att ”lita på vetenskapen” och bära munskydd även utomhus. Om nu Fauci ”hela tiden sagt detta”, varför är det då så många delstater som har krav på munskydd utomhus? frågar sig många.

Dr. Fauci hints that the CDC may finally drop the hammer on outdoor masking.

"It's common sense to know that the risks when you are outdoors, which we have been saying all along, is extremely low, and if you are vaccinated it's even lower." pic.twitter.com/KEgZH3mqmD

— Scott Morefield (@SKMorefield) April 25, 2021