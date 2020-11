Vad är målet egentligen?

LEDARE

I detta nummer berättar vi om de nya lagar som EU förbereder för att stoppa bilåkandet. Men det finns inte några alternativ. Hur föreställer man sig egentligen att samhället ska se ut, och kommer de som varnat för den totala samhällsomvälvning som skissas i Agenda 2030 att få rätt?

Vad är egentligen Agenda 2030? Själva dokumentet innehåller en massa fagra ord om att bekämpa fattigdom i världen och rädda miljön. Djävulen sitter i detaljerna, heter det, eller i detta fall i kringarbetena. Det är i olika studier och rapporter som Agenda 2030 förklaras och blir mer konkret, men under många år har de som varnat för konsekvenserna avfärdats av politiker och systemmedia som ”konspirationsteoretiker”. Agenda 2030 sades bara vara långsiktiga principer och frivilliga ambitioner.

Den 25 september 2015 antogs så officiellt Agenda 2030 under FN:s toppmöte i New York. Under ceremoniella former och under påvens ledning undertecknade världens länder det bindande dokumentet. Formellt handlar målen om att ”uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030”.

Från den dagen började politiker, inte minst i Sverige, att allt mer öppet hänvisa till Agenda 2030 när de införde olika åtgärder. Åtgärderna har inget omedelbart stöd i de officiella dokumenten, utan blir begripliga först när man läser de nämnda förtydligande dokumenten. Dessa målar upp en drastiskt förändrad värld, där bland annat alla människor förflyttas till städerna eftersom människor på landsbygden gör av med mer resurser och har ”större ekologisk påverkan”.

Det är på det sättet som Agenda 2030 kommer in i det bilförbud som EU nu förbereder. Sverige beslutade faktiskt redan förra året, mer eller mindre i smyg, att nya bensin- och dieselbilar inte får säljas från just 2030. Detta utan att det finns något rimligt alternativ. Elbilar är idag en rikemansleksak och kommer inom överskådlig tid inte att kunna användas i stor skala. Bristen på litium till batterier är ett hinder, elbrist i samhället ett annat. Redan i dag har vissa delar av Sverige akut brist på el, och den lär inte avta om man stänger kärnkraftverk.

Den enda rimliga slutsatsen är att privatbil, och därmed ett möjligt liv på landet, endast ska vara till för ett fåtal. Alla andra ska tvingas bo i städer.

Ingen har diskuterat dessa radikala förändringar med medborgarna. Är det något som vi vill ha?

Nu införs många liknande reformer i rasande takt, motiverade av att Sverige förbundit sig att förverkliga Agenda 2030 och underlättat av pandemin som sätter alla normala spelregler på undantag. Coronaåtgärder, snabbinförda regler som kommit för att stanna i ”Det Nya Normala”, är ett snabbspår till omvälvande förändringar som världens befolkningar annars aldrig hade accepterat.