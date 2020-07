Vad att avskaffa polisens finansiering egentligen betyder

Amerikansk polis – både vit och svart – dödade exakt nio obeväpnade svarta amerikaner under 2019, lite mer än en tusendel av de 7 407 svarta som mördades 2018. Tyvärr mördades 90 procent av offren av andra svarta amerikaner.

Som WSJ konstaterade, ”Polisen sköt ihjäl nio obeväpnade svarta och 19 obeväpnade vita under 2019, enligt Washington Posts statistik, en nedgång från 38 respektive 32 under 2015”. Tidningen definierar ”obeväpnade” relativt liberalt och inkluderar sådana fall som en misstänkt i Newark, New Jersey, som hade en laddad pistol i sin bil under en polisjakt.

”Under 2018 fanns det 7 407 svarta mordoffer. Om man antar ett jämförbart antal offer förra året utgör de nio obeväpnade svarta offren för polisskjutningar 0,12 procent av alla afroamerikaner som dödades under 2019. Däremot löper en polis 18,5 gånger större risk att dödas av en svart man än att en obeväpnad svart man skall dödas av en polis.”

Det andra anmärkningsvärda faktumet är att om den amerikanska polisen läggs ned kommer många fler svarta amerikaner att dödas. Vid upploppen 2015 i Baltimore, efter Freddie Grays död i baksätet på en polisbil efter att han arresterats för innehav av en kniv, upphörde plundringen och mordbränderna först efter att nationalgardet hade satts in.

”Från 2008 till 2014 skedde mellan 197 och 240 mord varje år i Baltimore. Sedan Freddie Grays död har det aldrig varit färre än trehundra”, rapporterade New Yorker den 29 maj. Stadens dåvarande borgmästare – en svart kvinna – valde att inte ställa upp för omval på grund av detta problem.