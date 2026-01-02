Vad minns du av året som gått?

Januari: Våldsvåg
Året inleds med en särskilt omfattande våldsvåg bland kriminella gäng, främst i Stockholmsområdet. Framför allt genomförs sprängdåd i princip dagligen och när månaden är slut räknas till över 30 sprängdåd och ännu fler skjutningar. I slutet av månaden mördas även islamkritikern Salwan Momika då en gärningsman tar sig in i hans lägenhet och skjuter ihjäl honom under pågående livesändning på TikTok. Ingen har åtalats för mordet, men en person häktas i sin frånvaro i oktober. Det är oklart var i världen han befinner sig.
Februari: Örebrodådet
Årets andra månad inleddes med Sveriges värsta skolskjutning någonsin, då Richard Andersson tar sig in på Risbergska skolan i Örebro och genomför en massaker. Tio personer dödas varpå Andersson själv tar sitt liv. Massmordet har genomförts med ett vapen som Andersson haft licens för. Händelsen ger upphov till en politisk debatt, framför allt om vapenpolitiken där regeringen meddelar att AR-15, ett halvautomatiskt gevär med ”militärt utseende”, ska förbjudas och befintliga vapen lösas in. Detta trots att Anderson inte innehade ett vapen av denna typ. Regeringen backar senare från löftet om att tvångsinlösa befintliga licenser men inga nya licenser kommer att beviljas.
Mars: Tullkrig
Donald Trump inleder det som kommit att kallas ”tullkriget” mot Europa, genom att radikalt höja tullarna till 25 procent på importerat stål, aluminium, bilar och flera andra varor. Trump har motiverat tullarna med att EU har höga tullar mot USA. Senare sänks tullarna (dock inte till sin ursprungliga nivå) efter att förhandlingar skett med EU. EU tvingas till fler eftergifter: Ursula von der Leyen lovar bland annat att EU-länder ska köpa energi av USA för 600 miljarder dollar. Den nye Natochefen Mark Rutte lovar i samma veva att europeiska Natoländer ska lägga minst 5 procent av BNP på försvaret vilket ses som en stor framgång för amerikanska försvarsmaterieltillverkare. Till skillnad från EU, som viker sig för USA:s krav, svarar Kina med ännu högre tullar mot USA.
April: Kris i Liberalerna
Liberalernas partiledare Johan Pehrson meddelar att han kommer att avgå, vilket sedan sker på stämman i juni. Hans avgång kommer oväntat eftersom han tidigare beskrivits som en nyckelfaktor i att partiet lyckades klara 4-procentsspärren i senaste riksdagsvalet. Efter valet föll dock partiets opinionssiffror tillbaka igen, vilket enligt många politiska analytiker indikerar att de klarade sig på stödröster och inte hade någon varaktig uppgång. Pehrsons avgång tolkas internt som ett sätt att rädda sitt eget skinn inför ett riksdagsutträde nästa år, vilket leder till massavhopp bland ledande företrädare. När en ny partiledare ska sökas, vill ingen ta på sig uppdraget. Efter att omkring tio tillfrågade tackar nej går uppdraget till slut till ungdomsförbundets ordförande Simona Mohamsson. Partiets opinionssiffror har fortsatt att sjunka.
Maj: Rumäniens omstridda presidentval
Den politiska krisen i Rumänien, som varat i ungefär ett halvår, når sitt slut. I den första valomgången i presidentvalet, i november 2024, hade uppstickaren och antiglobalisten Călin Georgescu oväntat fått flest röster. Det leder till ramaskri i Rumäniens och västvärldens etablissemang. Valet ogiltigförklaras. Georgescu grips och åtalas, och förbjuds av myndigheterna att kandidera i omvalet. Etablissemanget byter samtidigt ut sin egen globalistiska toppkandidat Elena Lasconi till Nicușor Dan, som i slutomgången i maj vinner mot George Simion som allmänt anses vara en svagare kandidat än Georgescu. EU och Rumänien anklagas för att ha stulit valet, men den nye presidenten får trots detta stora gratulationer från praktiskt taget alla länder i västvärlden, inklusive Sverige.
Juni: Globalistmöte i Stockholm
Bilderberggruppen håller sitt årliga möte, vilket denna gång äger rum i Stockholm. För ovanlighetens skull har mötesplatsen – Grand Hotel – läckt ut flera veckor i förväg, vilket gör att svenska antiglobalister kan anordna en stor motdemonstration som drar omkring tusen personer. Av Bilderbergmötets drygt 100 deltagare är hela nio stycken från Sverige. Bland dessa noteras företrädare från både regeringen och oppositionen, i form av statsminister Ulf Kristersson och vice statsminister Ebba Busch, samt Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Flera höjdare från näringslivet deltar också, som Marcus Wallenberg (som sitter i Bilderbergs styrkommitté) och Spotifys VD Daniel Ek. Eftersom mötesplatsen läckt ut i förväg nödgas även systemmedia till viss rapportering om det kommande mötet. Rapporteringen upphör dock tvärt efter mötet och ingen deltagare tillfrågas om själva syftet eller innehållet.
Juli: Irans kärnenergiprogram i centrum
Irans kärnenergiprogram hamnar i världspolitikens centrum och flera multilaterala förhandlingar sker, där Iran förhandlar med främst EU-länder och USA. Iran beslutade i början av juli att tillfälligt pausa sina relationer med atomenergiorganet IAEA, som ett svar på att Iran i juni bombades av både USA och Israel. De två länderna anklagar Iran för att utveckla kärnvapen (vilket Teheran nekar till). Israels bombningar i juni pågår i tolv dagar, och dödar flera hundra civila medan tusentals skadas. Mot slutet av bombkampanjen ansluter även USA som bombar flera kärnenergianläggningar, trots växande inhemsk kritik. Förhandlingarna i juli sker i ett mycket ansträngt läge i Mellanöstern, inte minst sedan Iran under kriget i juni visat sig kapabelt att svara på Israels attacker med missiler som Israels luftvärn inte lyckats skjuta ned.
Augusti: Trump träffar Putin
Donald Trump träffar Rysslands president Vladimir Putin för första gången sedan Trump inledde sin andra mandatperiod som president. Mötet äger rum på en militärbas i Alaska. I fokus för toppmötet står fredsförhandlingar i Ukraina. Ryssland kommer med en stor delegation: till exempel är även utrikesminister Lavrov med. Mötet varar dock bara några timmar och avslutas tidigare än väntat. Fredssamtalen fortsätter resten av året på andra platser – Genève, Florida och Abu Dhabi – bland annat med höga ministrar och tjänstemän från USA, Ryssland och Ukraina. Ryssland och Ukraina deltar dock aldrig samtidigt i förhandlingarna utan har USA som en form av mellanhand. Vid årets slut läggs ett fredsfördrag med 28 punkter fram, men förhandlingar pågår fortfarande.