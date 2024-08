Vad säger Pfizers säkerhetsdata om vaccinet mot Covid-19 och varför gör Forssmed ingenting?

Under 2021 krävdes att de strikt konfidentiella Pfizer-dokumenten, som legat till grund för nödgodkännandet av vacciner mot Covid-19 skulle offentliggöras. Dokumenten blev offentliga under hösten 2021 – åtminstone de första hundratals delvis censurerade sidorna, totalt 451 000 sidor.

Pfizer och amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) stenhårda sekretesskydd av Pfizers kliniska testdata, blev hösten 2021 tillgängliga i form av en publicering genom Freedom of Information Act (FOIA) till följd av en begäran som lämnades in den 27 augusti 2021 om att få tillgång till all Pfizer-dokumentation som FDA förlitade sig på för att godkänna Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin för individer 16 år och äldre.