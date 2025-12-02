Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
AFA menar sig bekämpa fascismen, men använder själva just de metoder som fascisterna beskylls för. En närmare titt på ideologierna visar också stora likheter. Foto: Nya Tider

Vadå antifascism? I Antifa och AFA? Knappast!

  • , 19:54
OPINION: DAN AHLMARK
Den amerikanska Antifa-rörelsen har av Donald Trump klassificerats som en terroriströrelse. Den svenska motsvarande rörelsen – Antifascistisk aktion (AFA) – är också våldsinriktad och har utfört ett antal brott med våldsinslag i enlighet med sin revolutionära ideologi. Debattör Dan Ahlmark menar att AFA:s självbild, att man är en motståndsrörelse mot fascism, en förment högerideologi, medan man själva står för socialism, är helt felaktig. Resonemanget vilar på ett gammalt missförstånd om skillnaderna mellan ideologierna.

Efter andra världskriget lyckades Europas socia­liströrelser inklusive so­cialdemokratiska sådana i en ohelig samverkan med Sovjetunionen att få nazism och fascism betecknade som högerrörelser. Att vänstern skulle er­känna sitt släktskap med de två bese­grade ideologierna var uteslutet.

Bland huvudskälen man använde var, att dessa ideologier stod för ett privat näringsliv samt nationalism. Men påståendet är vilseledande. Låt oss därför granska fascismen. Dess två grundare, vilka själva hade en lång historia som socialister, försökte egentligen att utveckla socialismen. Genom att lägga nationalism till sin ursprungliga ideologi – socialism – såg de sig utveckla denna till något bättre och slagkraftigare. En ”sanna­re” socialism, enligt deras egen me­ning. Människor skulle känna en till­hörighet till partiet inte bara genom sin samhällsställning utan också ge­nom medborgarskapet. Man hade in­sett att ren marxism inte var tillräck­lig för att väcka och ändra Italien. Lenin hade kommit till samma slut­sats och utvecklade därför sin lära ”marxism-leninism”, vilken medför­de att Ryssland kunde övertas genom en kupp av en fanatisk elit stödd av kapitalister i Amerika. Att han drog Ryssland ur första världskriget bygg­de dock fortfarande på övertygelsen om att den stora striden i Europa skulle stå mellan arbetarklassen och den förtryckande klassen, inte mel­lan nationer. Både franska och tyska arbetare skulle snart rikta sina vapen mot de egna förtryckarna, i stället för att skjuta på varandra. Som bekant blev det inte så.

Stalin närmade sig fascismen än mer när han frångick den interna­tionella principen i socialismen och tvärtom betonade ”Moder Ryssland” och kampen mot axelmakterna som ett ”patriotiskt krig”. Nationell ge­menskap var och är en mycket star­kare motiverande faktor än klass.

Det stämmer att Italiens utrikespo­litik var formad av en aggressiv och militärt baserad nationalism (till skill­nad från nationalsocialismen grun­dad i medborgarskap och inte ras) och imperialism. Detta ligger dock mycket närmare Sovjetunionens agerande och kan knappast jämföras med borgerliga högerregeringars ut­rikespolitik under – säg – 1900-talet. Inga demokratiska borgerliga reger­ingar i Europa har någonsin gått till angrepp mot andra europeiska de­mokratier. Och idag, om man talar om Sverige, kan Moderaternas typ av nationalism knappast nämnas i sam­manhanget. Att jämföra SD:s milda inåtriktade nationalism med Italiens aggressiva erövringspolitik är löje­väckande. Så nationalism är inget, som sammanför borgerliga partier med fascismen.

Fascismens grundande och utveckling

Om man i övrigt jämför fascismens program och åsikter med borgerliga ståndpunkter, finner man knappast några likheter. Fascismen är genom sitt program och sin genomförda politik en djupt kollektivistisk rörelse med stort misstroende mot den en­skilde individen och privat näringsliv.

Benito Mussolini var under 14 år en italiensk socialist tillhörande den revolutionära grenen av partiet, och som av sin partiledning under nit­tonhundratalets första decennium gavs ansvaret att driva en viktig so­cialistisk tidning. Hans åsikter senare om att Italien borde gå med i första världskriget medförde en strid, som gjorde, att han lämnade partiet. Ef­tersom marxismens politiska huvud­tes, klasskampen, inte visat sig fung­era – arbetarna förkastade inte det borgerliga samhället för att sluta upp bakom revolutionstanken – började Mussolini att intressera sig för det na­tionellas betydelse. Efter världskriget kombinerade Mussolini åsikter från den socialistiska doktrinen med ett utpräglat nationellt tänkande. Han såg sig som en person som komplet­terade marxismen med nationalism, vilket gjorde ideologin starkare.

En beskrivning av fascister har sagts vara, att de är socialister med en nationell identitet. Detta medför­de en konflikt med den internatio­nella socialismen, som utifrån Marx åsikter strävade efter en gemensam internationell ansats för att skapa re­volution och socialism. Denna skill­nad och den fiendskap den skapade hos andra länders socialister med­förde att Italien fick ett uselt rykte i socialistiska kretsar. Det medverka­de vid den senare klassificeringen av ideologin efter kriget.

Mussolinis styrkepunkter gällde dock inte främst ideologiskt tänkan­de utan det praktiska genomföran­det av politiken och skapandet av det fascistiska Italien. Den ideologiska fadern till fascismen var Giovanni Gentile, en trogen socialist och be­römd filosof. År 1932 stod han till ex­empel för en väsentlig del av skriften Fascismens doktrin, som han skrev tillsammans med Mussolini. Han såg fascismen som en form av socialism och därtill den mest genomförbara. Han var motståndare till all indivi­dualism och en övertygad anhänga­re av planekonomi. Han har därför kallats ”fascismens filosof” eller ”fas­cismens fader”. Det är uppenbart, att skillnaden mellan hans allmänna åsikter och de en borgerlig höger har (eller hade) är milsvid.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Dan Ahlmark

december 2, 2025

Relaterat

Läs även:

Aktivklubb-domen och att ”utnyttja enskilda händelser”

Aktivklubb-domen och att ”utnyttja enskilda händelser”

av Vávra Suk
december 1, 2025

🟠 LEDARE När invandrare begår våldsdåd med rasistiska förtecken riktade mot svenskar och invandringskritiker protesterar, heter det att vi ”utnyttjar” dessa händelser. Men så snart ett sällsynt fall av motsatsen inträffade, med svenskar som misshandlade invandrare, var systemmedierna snabba med att utnyttja händelsen för att smutskasta nationalister och försöka rättfärdiga fortsatt massinvandring.

Hur länge till kan Putin ignorera verkligheten?

Hur länge till kan Putin ignorera verkligheten?

av Paul Craig Roberts
november 25, 2025

🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för. President Trump hånar nu Putins Ryssland som en ”papperstiger”. Debattören Paul Craig Roberts, biträdande finansminister under Ronald Reagan, menar att Putins misslyckande med att få till ett snabbt avslut på kriget i Ukraina och oförmåga att upprätthålla de röda linjer han satt upp, gjort att Väst nu kan diktera att förhandlingarna ska handla om eldupphör i stället för om själva orsakerna till att Ryssland invaderade grannlandet.

Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

Den amerikanska diplomatins kollaps: Från strategisk statskonst till politiskt spektakel

av Kautilya The Contemplator
november 24, 2025

🟠 Opinionstext: Åsikter som uttrycks här står skribenten själv för. Förenta staternas agerande avseende Ukraina och på andra håll blottlägger den amerikanska diplomatins brist på samordning och hur dess trovärdighet undermineras hos både allierade, neutrala stater och motståndare. Det menar pseudonymen Kautilya The Contemplator i ett inlägg på Substack. Nya Tider gör här ett undantag från regeln att opinionsskribenter måste kunna stå för sina åsikter med namn och bild, motiverat av att analysen lyfter fram en viktig iakttagelse på ett begripligt och komprimerat sätt.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Kejsarens nya medier
Kultur
Johannes Berg:

Kejsarens nya medier

🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

av Johannes Berg
november 4, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – mobil säkerhet med Teuton Systems

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.