Vadå antifascism? I Antifa och AFA? Knappast!

Efter andra världskriget lyckades Europas socia­liströrelser inklusive so­cialdemokratiska sådana i en ohelig samverkan med Sovjetunionen att få nazism och fascism betecknade som högerrörelser. Att vänstern skulle er­känna sitt släktskap med de två bese­grade ideologierna var uteslutet.

Bland huvudskälen man använde var, att dessa ideologier stod för ett privat näringsliv samt nationalism. Men påståendet är vilseledande. Låt oss därför granska fascismen. Dess två grundare, vilka själva hade en lång historia som socialister, försökte egentligen att utveckla socialismen. Genom att lägga nationalism till sin ursprungliga ideologi – socialism – såg de sig utveckla denna till något bättre och slagkraftigare. En ”sanna­re” socialism, enligt deras egen me­ning. Människor skulle känna en till­hörighet till partiet inte bara genom sin samhällsställning utan också ge­nom medborgarskapet. Man hade in­sett att ren marxism inte var tillräck­lig för att väcka och ändra Italien. Lenin hade kommit till samma slut­sats och utvecklade därför sin lära ”marxism-leninism”, vilken medför­de att Ryssland kunde övertas genom en kupp av en fanatisk elit stödd av kapitalister i Amerika. Att han drog Ryssland ur första världskriget bygg­de dock fortfarande på övertygelsen om att den stora striden i Europa skulle stå mellan arbetarklassen och den förtryckande klassen, inte mel­lan nationer. Både franska och tyska arbetare skulle snart rikta sina vapen mot de egna förtryckarna, i stället för att skjuta på varandra. Som bekant blev det inte så.

Stalin närmade sig fascismen än mer när han frångick den interna­tionella principen i socialismen och tvärtom betonade ”Moder Ryssland” och kampen mot axelmakterna som ett ”patriotiskt krig”. Nationell ge­menskap var och är en mycket star­kare motiverande faktor än klass.

Det stämmer att Italiens utrikespo­litik var formad av en aggressiv och militärt baserad nationalism (till skill­nad från nationalsocialismen grun­dad i medborgarskap och inte ras) och imperialism. Detta ligger dock mycket närmare Sovjetunionens agerande och kan knappast jämföras med borgerliga högerregeringars ut­rikespolitik under – säg – 1900-talet. Inga demokratiska borgerliga reger­ingar i Europa har någonsin gått till angrepp mot andra europeiska de­mokratier. Och idag, om man talar om Sverige, kan Moderaternas typ av nationalism knappast nämnas i sam­manhanget. Att jämföra SD:s milda inåtriktade nationalism med Italiens aggressiva erövringspolitik är löje­väckande. Så nationalism är inget, som sammanför borgerliga partier med fascismen.

Fascismens grundande och utveckling

Om man i övrigt jämför fascismens program och åsikter med borgerliga ståndpunkter, finner man knappast några likheter. Fascismen är genom sitt program och sin genomförda politik en djupt kollektivistisk rörelse med stort misstroende mot den en­skilde individen och privat näringsliv.

Benito Mussolini var under 14 år en italiensk socialist tillhörande den revolutionära grenen av partiet, och som av sin partiledning under nit­tonhundratalets första decennium gavs ansvaret att driva en viktig so­cialistisk tidning. Hans åsikter senare om att Italien borde gå med i första världskriget medförde en strid, som gjorde, att han lämnade partiet. Ef­tersom marxismens politiska huvud­tes, klasskampen, inte visat sig fung­era – arbetarna förkastade inte det borgerliga samhället för att sluta upp bakom revolutionstanken – började Mussolini att intressera sig för det na­tionellas betydelse. Efter världskriget kombinerade Mussolini åsikter från den socialistiska doktrinen med ett utpräglat nationellt tänkande. Han såg sig som en person som komplet­terade marxismen med nationalism, vilket gjorde ideologin starkare.

En beskrivning av fascister har sagts vara, att de är socialister med en nationell identitet. Detta medför­de en konflikt med den internatio­nella socialismen, som utifrån Marx åsikter strävade efter en gemensam internationell ansats för att skapa re­volution och socialism. Denna skill­nad och den fiendskap den skapade hos andra länders socialister med­förde att Italien fick ett uselt rykte i socialistiska kretsar. Det medverka­de vid den senare klassificeringen av ideologin efter kriget.

Mussolinis styrkepunkter gällde dock inte främst ideologiskt tänkan­de utan det praktiska genomföran­det av politiken och skapandet av det fascistiska Italien. Den ideologiska fadern till fascismen var Giovanni Gentile, en trogen socialist och be­römd filosof. År 1932 stod han till ex­empel för en väsentlig del av skriften Fascismens doktrin, som han skrev tillsammans med Mussolini. Han såg fascismen som en form av socialism och därtill den mest genomförbara. Han var motståndare till all indivi­dualism och en övertygad anhänga­re av planekonomi. Han har därför kallats ”fascismens filosof” eller ”fas­cismens fader”. Det är uppenbart, att skillnaden mellan hans allmänna åsikter och de en borgerlig höger har (eller hade) är milsvid.