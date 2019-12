Våld- och drogkonst som visades för unga avlägsnades

Tavlorna, med budskap som ”Sniffa lim Dyrka Satan” och motiv där en person riktar en pistol mot en annan har varit upphängda i en fastighet i Bollnäs som delas av flera olika verksamheter. En av dessa har varit nätverket Maj Generation, där en av medlemmarna är konstnären Maria Forsell-Mörk, också aktiv i Vänsterpartiet. På sin Facebook-sida kal­lar nätverket ingripandet ”censur” och påpekar att de aktuella tavlorna är finansierade av projektpengar från Statens kulturråd. Man fortsätter:

”Konsten uttrycker det arbete vi gjort under tre år och som handlar om segregation, utanförskap och just uttryck samt rätten till att få uttrycka. Att en person oavsett om det är en polis, en bagare eller arbetslös, skulle ha rätt att som enskild person gå in och censurera konst i olika former är ett lagbrott.”