Våldet i Sydafrika kommer snart till USA

Nyligen skakades Sydafrika av upplopp, men jag kan faktiskt ge en positiv kommentar om det land där jag en gång föddes. Eller måste jag först förklara mig, när jag för en gångs skull skriver något positivt om Sydafrika? Troligen, eftersom de flesta känner mig som författare till den klarsynta och – vågar jag påstå – bitska boken Into the Cannibal’s Pot: Lessons for America From Post-Apartheid South Africa (på svenska ungefär ”Ner i kannibalens gryta: Lärdomar för Amerika från post-apartheids Sydafrika”) från 2011 om det politiska system som påtvingats Sydafrika av den anglo-amerikanska ondskans axelmakter.

Detta system bygger på systemet ”en man, en röst, en gång”, som jag förklarar i boken på följande sätt: ”Demokrati är speciellt farlig i etniskt och rasligt splittrade samhällen, där majoriteter och minoriteter är obönhörligen förutbestämda och politiskt permanenta.”

Det är detta som Väst påtvingat Sydafrika.

Under det senaste decenniet har jag sett en uppsjö av bekymmer i Sydafrika – och ett förebud om vad som komma skall i USA. När USA blir ett majoritet-­minoritetssamhälle, kommer det troligen att likna Sydafrika.