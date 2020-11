Våldsamma protester mot Spaniens lockdown

Publicerad: 31 oktober, 2020, 10:38

Under tre veckor ska slovakiska myndigheter testa alla medborgare över 10 år för Covid-19, och man har också kopplat in armén för att hjälpa till med genomförandet. Förra veckan prövades operationen under tre dagar i fyra regioner i landets norra del, och programmet ska rullas ut till resten av landet under denna helg (den 31 oktober till den 1 november), och nästa. 20 000 personer från sjukvården kommer att arbeta på tusentals testningscentra, och man ska kunna få ett resultat för varje testad person inom 30 minuter efter att provet tagits.

De som testar positivt kommer att få välja mellan att stanna hemma i tio dagar, eller flytta till en av regeringens anläggningar. Efter genomfört test kommer personen få ett intyg, och polis kommer att genomföra stickkontroller för att hitta de som eventuellt försöker undvika att testas. Den som vägrar testning kommer att antingen få betala 1 650 euro (17 000 kronor) i böter eller isolera sig i hemmet under tio dagar.

Slovakien klarade den första vågen i våras relativt bra, men antalet konstaterade smittade har ökat drastiskt sedan slutet av sommaren, och regeringsmedlemmar har hävdat att landets sjukhus kan närma sig kollaps under den närmaste tiden. På onsdagen den 28 oktober, exempelvis, registrerades 2 785 nya fall, vilket en månad tidigare låg på 231.

Premiärminister Igor Matovič deltog i en videokonferens med andra EU-länders ledare den 30 oktober, och berättade då om Slovakiens strategi för att hantera coronasmittan. Europeiska rådets ordförande Charles Michel, som höll i mötet, sade till reportrar:

– Premiärministern förklarade hur strategin ser ut i hans land när det gäller den snabba testningen. Han kommer att dela resultatet av denna strategi, detta projekt, att mycket brett organisera testning för att kunna isolera och sedan kunna dela informationen med oss.

Källa:

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/slovakia-to-test-all-citizens-over-age-of-10-for-coronavirus