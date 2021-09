"Pojkvännen" Abul Fazl Yaqubi, 21, bjöd in sina vänner Shokrallah Shahzad, 18 och Jawid Esmaili, 21, till gruppvåldtäkt på den förståndshandikappade kvinnan. Foto: Privat

BROTT OCH STRAFF

Våldtäktsdömda afghanen utvisades inte – gruppvåldtog förståndshandikappad kvinna

En ung kvinna med omfattande intellektuell funktionsnedsättning hamnade i klorna på en afghan som hon trodde var hennes pojkvän. Men kort efter att de blivit ett par bjöd han in andra afghaner för att gemensamt våldta henne under förnedrande former. En av dessa skulle egentligen redan varit utvisad för en annan våldtäktsdom. Nu har de tre afghanerna dömts till fängelse och utvisning, utvisningar som dock inte kan genomföras.

Tre afghanska män, Abul Fazl Yaqubi, 21 Shokrallah Shahzad, 18 och Jawid Esmaili, 21 har dömts till fängelse och utvisning efter att ha gruppvåldtagit en svensk kvinna med intellektuell funktionsnedsättning vid två olika tillfällen. En av afghanerna, Shokrallah Shahzad, som hävdar att han är 18 år gammal, hade dessutom redan dömts för en våldtäkt på en 14-årig svensk flicka och skulle egentligen ha utvisats ur Sverige. De tre afghanerna kom till Sverige 2015 och har därefter tagit del av den så kallade ”gymnasieamnestin” efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Nu döms de till mellan 15 års och livstids utvisning – men med de nuvarande reglerna kommer de få lov att stanna kvar i Sverige. Invandrare utnyttjar förståndshandikappad Den unga kvinnan som utsatts för gruppvåldtäkterna är i 25-årsåldern och bor på ett särskilt boende för personer med funktionshinder som inte kan ta hand om sig själva. Kvinnan har en omfattande grad av intellektuell funktionsnedsättning vilket läkarintyg och utredningar visar. Hon har en daglig verksamhet på LSS där hon målar och pysslar, men även dessa ting är svåra för henne att klara av enligt de handlingar som framkommit i domen. ”Hon klarar inte av aktiviteterna på sysselsättningen och de vill hitta något enklare för henne. Hon förstår inte vanliga begrepp utan saker måste förklaras för henne. Sammanfattningsvis har hon kognitiva och emotionella nedsättningar som ger en infantil helhetsbild. Hon kan inte planera utan behöver påminnelse om tid. Hon kan inte hantera pengar och har inte begrepp om summornas storlek. Hon ser inte konsekvenser. Hon har infantila känslouttryck och känslohantering. Hon hänger inte med i samtal med andra. Hon förstår inte att lyssna på instruktioner utan vill prata om annat. Hon har svårigheter med hygien. ... Hon sammanfattas lida av utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd. Hon är på ett barns nivå...” Summerat har kvinnan den mentala kapaciteten hos ett litet barn, något som afghanerna inte var sena med att utnyttja. Trots upprepade kontakter med ett flertal invandrarmän över sociala medier tycks det dock tagit lång tid för vårdpersonal att upptäcka att kvinnan var i klorna på dessa. Brotten mot kvinnan skedde mellan mars och april men upptäcktes först i maj i år när personal märkte att hon var väldigt ledsen. – De gjorde något dumt med mig, jag har ont i baken. De använde en ciderflaska, sade hon till dem och beskrev en av våldtäkterna som hon utsatts för. – Jag skrek aj det gör ont, men då gjorde de ännu hårdare. Personalen ringde polisen och det framkom att den utvecklingsstörda kvinnan hade en ”pojkvän” vid namn Abul Fazl Yaqubi som hon lärt känna via sociala medier i mars. Meddelanden som polisen hämtat från hennes telefon visar att hon snabbt förälskar sig i Abul som kallar henne sin ”flickvän”. Han var bara en av ett flertal olika afghanska och arabiska män som hon hade kontakt med och som utnyttjade henne – vilket ingen av hennes vårdare lagt märke till. Det skulle leda till en utredning och åtal om grov våldtäkt, för den afghanska ”pojkvännen” hade vid två tillfällen bjudit med sina kompisar att våldta kvinnan. Det finns misstankar om att många fler män våldtagit henne då det bland invandrarkretsar spritts meddelanden om var kvinnan fanns att hitta och att hon var lätt att våldta. För polisen har hon berättat att även tre eller fyra andra utländska män träffat henne för att ha sex, men på grund av hennes funktionsnedsättning och brist på bevis har polisen inte kommit mycket längre i utredningen gällande vilka dessa män är och vad de gjort med kvinnan. Artikeln fortsätter Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.