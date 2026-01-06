Vänsterextrem terrorgrupp bakom attack mot Berlin – för ”klimatet”

Den tyska vänsterextrema och klimatextremistiska organisationen Vulkangruppe har tagit på sig ansvaret för mordbranden i Berlin i helgen som gjort stora delar av staden strömlös i dagar – något som drabbat flera sjukhus och runt 45 000 hushåll. Måltavlan var en bro med kraftledningar från Lichterfelde-kraftverket, ett gasdrivet elkraftverk. Resultatet blev omfattande skador som visat sig vara svårreparerade. Omkring 35 000 hushåll beräknas inte få tillbaka elen förrän på torsdag, uppger nätoperatören Stromnetz.

Enligt vänsterextremisterna, vars signum är att använda sig utav brandattacker riktade mot infrastrukturmål för att skada samhället, var målet att ”angripa fossilbränsle-ekonomin”.

Medan terrororganisationen beklagar att detta drabbat fattiga skriver gruppen i ett uttalande att de har ”mindre sympati för villaägare som drabbats”. De kallar även attacken för ”ett agerande i självförsvar” och en aktion i solidaritet med de som ”försvarar jorden”.

Vänsterextremister aktiva i över ett decennium

I ett land som Tyskland, där politiska dissidenter på högerkanten ofta förföljs av staten och förbjuds om de anses vara ”högerextrema”, har en annan grundmall använts mot vänsterextremister. Den illegala verksamheten, som per definition är terrorism, behandlas som annan vänsterextrem aktivitet med silkesvantar av den tyska statsmakten. Detta eftersom vänsterextremister ses som en sorts fotsoldater för staten, då de systematiskt attackerar nationalister och invandringsmotståndare. Även Vulkangruppe har i sina manifest och uttalanden klargjort att man ser invandringsmotståndare som specifika och viktiga måltavlor för den ”globala anti-rasistiska och anti-kapitalistiska kampen för att rädda jorden”.

Organisationen bakom helgens attack mot elnätet i Berlin, Vulkangruppe, som ofta använder sig av namn på isländska vulkaner för sina olika attentat, har varit aktiva sedan runt 2011. De har kopplats till minst elva attacker i Berlin sedan dess, men misstänks för ett mycket stort antal attacker som inte direkt kunnat kopplas till gruppen, men som följer deras signum.

Den senaste attacken skedde i september när vänsterextremisterna slog ut strömmen i 60 timmar i södra Berlin. Organisationen har till övervägande del riktat in sig på elledningar, transformatorstationer och kraftverk där man anlagt bränder, något som ofta drabbat tiotusentals hushåll, men även radiomaster och annan kritisk infrastruktur.

Flera av attackerna har riktats mot Teslas stora biltillverkningsfabrik i Berlin eftersom klimatextremisterna – som annars tenderar att vara för elbilar – menar att Teslas ägare Elon Musk är en ”klimatfascist” och att bara rika människor använder sig av elbilar, vilket skadar jorden och suger ut resurser från fattiga delar av världen.