Var tog peppisgubbarna vägen, SVT?

När familjen Storm flyttar in i den lilla sovstaden Järnkroken visar SVT, åtminstone än så länge, inga mångkulturella demonstrationer när det kommer till den årliga julkalendern, något som hursomhelst måste betraktas som ett trendbrott. Nej, trendbrott var nog att ta i. De har nog bara missat något.

För är det något som SVT annars ALDRIG missar så är det just att bedriva både propaganda och folkuppfostran som syftar till att lära svenska folket att Sverige minsann är modernt och mångkulturellt, basta! För inte heller julkalendrarna har gått denna folkupplysningspropaganda förbi, i varje fall inte de senaste åren.

I bland annat Erik Haags och Lotta Lundbergs julkalender, där ett antal barn skulle få stifta bekantskap med olika tidsepoker genom Sveriges historia, gick det ingen tittare förbi att manusförfattarna ville illustrera att Sverige bokstavligen ser mångkulturellt ut. Pepparkaksgubbar och gummor fanns det sannerligen gott om, men ingen visa om att de kom från pepparkakslandet. Nej, nej, för det hade ju varit rasistiskt.

Nu är det ju i och för sig inte bara SVT som så välvilligt försöker få oss att förstå att Sverige nu är mångkulturellt även till jul. ICA och Åhléns är bara några exempel att nämna ur den stora högen av propagerande företag från de senaste åren. Och den som kanske drömmer om att se lite julskinka på något slags julbord i svenska skolor kan inte vara riktigt frisk. Nej, nu är det andra kvastar.