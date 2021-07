Vårdpersonal strejkar mot vaccintvång

Storbritanniens hälsominister Sajid Javid har testats positiv för Covid-19 och är nu isolerad i sitt hem tillsammans med sin familj.

Detta trots att han fått båda doserna av vaccinet. Han vaccinerades med AstraZeneca i maj.

I ett meddelande på Twitter skriver han att han är glad att han är vaccinerad, eftersom han nu upplever milda sjukdomssymptom.

Han beslutade att låta testa sig igår sedan han känt sig ”groggy”. Han ska nu genomgå ett nytt test för att bekräfta den misstänkta infektionen.

I motsats mot vad ofta förmedlas i media, där befolkningen uppmanas att vaccinera sig ”för att stoppa smittan”, är det ingen som vet om vaccinerna skyddar mot infektion. Den här informationen ges på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) hemsida:

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021