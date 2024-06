Värsta naturkatastrofen i jordbruksjättens historia – global matsäkerhet hotas

Värst drabbat av över­svämningarna, som började med kraftiga regnoväder den 29 april, är Brasiliens söd­ra jordbruksregion Rio Grande do Sul, en av det vidsträckta landets mest utvecklade och välmå­ende stater som också är känd som Brasiliens kornbod. På tre dygn kom mer regn än vad som normalt sker under fyra månader. Under första halvan av maj föll i snitt 750 mil­limeter regn över delstaten, vilket motsvarar den plats i Norrbotten (Talljärv, 28 km väster om Överkalix) som får mest nederbörd på ett år.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?