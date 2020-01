Vart tar ekonomin vägen 2020?

ANALYS

Företagen ser fortsatt dystert på utvecklingen i sina respektive branscher, vilket även bekräftas av en ökande arbetslöshet – i dag den femte högsta i EU. Vi kan därför räkna med skattehöjningar under 2020, något som 61 kommuner redan aviserat. Det växande skuldberget är fortsatt ett orosmoln, vilket kan bromsa ekonomin nu när bankerna håller på att höja sina utlåningsräntor. Finansmarknaden är smått euforisk efter storvinster förra året, men även här spås en nedgång under 2020.

Inköpschefsindex förutspår sämre tider

Inköpschefsindex , PMI, omfattar bland annat uppgifter om orderingång, produktion och sysselsättning, och betraktas som en viktig indikator på hur industrin ser på den närmaste tidens ekonomiska utveckling för sina respektive branscher. Indexet mäts varje månad och mätningen för december 2019 visar på en fortsatt minskande aktivitet i industrin, vilket anses vara ett säkert tecken på att en lågkonjunktur är i antågande.

Om indexet ligger under 50, indikerar det en nedgång i industrin under de kommande sex månaderna. Decembervärdet låg på 47,1, vilket är något högre än i november. Det tolkas som att nedgången fortsätter men med en liten positiv justering av hastigheten. Man kan konstatera att PMI visar på en likartad utveckling som konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som Nya Tider rapporterat om tidigare.

Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund, som ligger bakom statistiken tillsammans med Swedbank, summerar utvecklingen på följande sätt: ”Det var fjärde månaden i rad som indexet var under 50-strecket, dvs. en övervikt av företag uppger sjunkande priser”.

Den långsiktiga utvecklingen är dock än mer dyster, vilket framgår av diagrammet.

EU:s femte högsta arbetslöshet

Med EU:s femte högsta officiella arbetslöshet, trots Sveriges omfattande dolda arbetslöshet, förväntas andelen öppet arbetslösa fortsätta att öka. Industrin fortsätter att säga upp medarbetare och det finns ingen vändning i sikte.

Effekterna av den stigande arbetslösheten är allvarlig för samhället som helhet, genom minskade skatteintäkter i kombination med ökade utgifter för arbetslöshetsersättning och sociala kostnader. Det gör att ökad arbetslöshet påverkar ekonomin negativt på flera olika sätt.

Staten står till exempel för 62 procent av ersättningen från a-kassornas utbetalningar.

För 2020 budgeterar regeringen statens kostnader för a-kassa och aktivitetsstöd till 28,1 miljarder kronor, en ökning från 2019 med cirka 3,9 procent. Det betyder att dessa kostnader ökar mer än dubbelt så fort som inflationen. Samtidigt ökar kostnaderna för sysselsättningsåtgärder med hela 7,1 procent, till 5,3 miljarder kronor.

Dessa, och and­ra liknande, faktorer kan vi förvänta oss leder till krav på höjda skatter och ett minskat konsumtionsutrymme. Enligt sajten Ekonomifakta har 61 kommuner redan aviserat att höja skatten under 2020, samt ett flertal regioner.

Inflationen fortsätter på låg nivå

Även om inflationen ökat något under hösten ligger den under Riksbankens mål på 2 procent. KPIF, det mått på inflation som Riksbanken använder sig av, ökade från 1,3 i september till 1,7 i november 2019. September var årets bottenmånad. Toppnoteringen för året var maj, med en inflationstakt på 2,1 procent. Det är alltså betydande variationer under året, vilket är helt normalt. Riksbanksdirektionen anser därmed att man ligger ”nära” målet på 2,0 procent.

Många medieaktörer spår en något sjunkande inflation de närmaste månaderna, till exempel Inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Vart inflationen tar vägen vet vi dock med säkerhet först i efterhand, men sannolikheten för att den skall öka påtagligt under 2020 är troligen mycket låg. De flesta bedömare anser att risken för minskad inflation är betydligt större.

Flera banker höjde sina utlåningsräntor ganska snabbt efter beskedet i mitten av december om att Riksbanken höjer reporäntan till 0 procent. Detta trots att höjningen trädde ikraft först den 8 januari. Listräntor för bolån på en bra bit över 2 procent är redan mer regel än undantag. Värst är Handelsbanken, Länsförsäkringar och SEB, som redan höjt listräntorna till 2,4 procent eller mer (7 januari).

Stigande bolåneräntan kan ge drastiska effekter för de som har en hög skuldkvot. Många har dragit på sig stora skulder med lågräntekalkyler och amorteringsfrihet som grund. Har man ett lån på tre miljoner kronor innebär en räntehöjning på 0,25 procent att månadskostnaden ökar med 625 kronor per månad.

Det är en ytterst riskfylld situation för samhällsekonomin eftersom väldigt många högt skuldsatta personer i dag lever med ytterst knappa marginaler. Om reporäntan skulle höjas ytterligare, vilket Riksbanken visserligen inte ser som troligt i sina prognoser, kan effekterna bli svåra.

Situationen kan bidra till en utveckling som successivt drar ner ekonomin, när fler och fler börjar agera för att minska sina egna ekonomiska risker och amortera mer istället för att överkonsumera.

Avtalsrörelsen 2020

Den 31 mars i år skall avtalsrörelsen för 2,8 miljoner anställda i industrin vara klar. Så är i alla fall planen uttänkt. Mot bakgrund av hur ekonomin ser ut att utvecklas kan man befara att årets avtalsrörelse kan komma att bli en skakig historia.

Hur avtalsrörelsen för industrisektorn slutar, påverkar villkoren för hela arbetsmarknaden och det blir därför intressant att se hur den slutar. Det kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen för Sverige som helhet.

Brexit stärker Storbritannien

Som vi tidigare rapporterat om i Nya Tider, stärktes det brittiska pundet rejält av att besluten kring Brexit börjar klarna och att dödläget kring det har undanröjts, inte minst genom premiärminister Boris Johnssons agerande. Marknaderna, inte minst finansmarknaden, ogillar ingenting mer än osäkra förutsättningar, oavsett hur verkligheten ser ut. Beslut som fastslår att Brexit blir av har därför, som väntat, inneburit att utsikterna för den brittiska ekonomin stärks.

Det är också viktigt för Sverige, eftersom Storbritannien är en viktig marknad för svenska företag. Att vissa tullar kan komma att införas, om EU väljer att försöka sabotera förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Storbritannien, kan visserligen innebära vissa svårigheter, men utgör inget hinder för handel. Domedagsprofeterna i EU och media till trots, handel försiggår hela tiden med länder både inom och utanför EU:s gränser. Prob­lemet för Sverige i det avseendet är att vi måste anpassa oss till EU-protektionistiska federalister.

Positiv trend på börserna

Avslutningsvis några ord om de 2019 smått euforiska finansmarknaderna. Uppgångar på 50 procent eller mer var snarare regel än undantag för många aktier och fonder. Inledningen på 2020 har fortsatt i samma anda och de kortsiktiga tongångarna från finansanalytikerna låter mer som festskrål än varningsklockor. Flera bedömare anser att en långsiktig prognos är att börsen går ner med mellan 10 och 15 procent under 2020.

Jag vill också höja ett varningens finger även i detta sammanhang, inte minst med tanke på de stora och potentiellt allvarliga risker som trots allt finns. Och en sak är säker, börserna går upp och ner. Och ett 2020 utan en kraftig priskorrigering (nedgång) på aktier och fonder vore i min värld en smärre sensation.

Osäkerheterna kring utvecklingen är alltså, som vanligt, många och det kan inte uteslutas att 2020 kommer att bli ett svajigt år.