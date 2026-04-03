Vasallstaterna har talat!

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Nya Tider förlorade presstödet 2023 efter att EU i praktiken tvingat Sverige att avskaffa det, trots att det strider mot grundlagen att avskaffa ett stöd som leder till att företag i den drabbade branschen slås ut. Det kringgick man genom att införa ett övergångsstöd, vilket med flit gjordes svårt att ansöka om med korta deadlines och andra fula trick. Det skulle dessutom betalas ut retroaktivt, återigen med flit, då de visste att få kan avstå lön under mer än ett halvår. Flera mindre tidningar slogs ut redan då. Pengarna betalades dessutom ut senare än utlovat, för att ytterligare sätta press på mindre medier. Några föll också på mållinjen.