Vasallstaterna har talat!

🟠 LEDARE På 1830-talet liknade den ryske tsaren Nikolaj det osmanska riket vid ”en sjuk man – en väldigt sjuk man”. Anledningen var det turkiskdominerade imperiets långvariga ekonomiska, sociala och politiska förfall. Men i denna sjukdom växte också något friskt fram – ett stort antal olika folk förklarade sig självständiga och grundade sina egna länder, särskilt från 1870-talet fram till att det osmanska riket slutligen kollapsade i samband med första världskriget.
🟠 LEDARE Tack vare ett stort stöd från våra läsare år efter år har vi kunnat bygga upp Nya Tider från en liten, närmast helt ideell, verksamhet till en kraft som skakat om den politiska korrektheten och tvingat systemmedierna att ta upp Nya Tider och våra avslöjanden. Nu måste vi dock lita till våra läsare och prenumeranter än en gång, då man försöker slå undan benen för oss genom att främst ge presstöd till vänstertidningar.
🟠 OPINION: GUSTAV KASSELSTRAND Normalt sett borde en medborgares åsikter avgöra vilken makthavare hon väljer. Men politikens personcentrering har urartat i en tilltagande idoldyrkan, och vänt sambandet i omvänd riktning: Nu är det makthavaren som avgör vilka åsikter en medborgare väljer. Idolerna avgör idéerna, inte tvärtom. Det skriver Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand i veckans opinionsartikel.
🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Nya Tider förlorade presstödet 2023 efter att EU i praktiken tvingat Sverige att avskaffa det, trots att det strider mot grundlagen att avskaffa ett stöd som leder till att företag i den drabbade branschen slås ut. Det kringgick man genom att införa ett övergångsstöd, vilket med flit gjordes svårt att ansöka om med korta deadlines och andra fula trick. Det skulle dessutom betalas ut retroaktivt, återigen med flit, då de visste att få kan avstå lön under mer än ett halvår. Flera mindre tidningar slogs ut redan då. Pengarna betalades dessutom ut senare än utlovat, för att ytterligare sätta press på mindre medier. Några föll också på mållinjen.
🟠 OPINION: LENNART SVENSSON Sveriges kulturliv är stagnerat. I systemmedia rullar allt på som förr. Ingen revolution står för dörren att döma av dess tidningar, böcker och TV-program. Allt är småtrevligt och lätthanterligt. Massinvandring och svenskhetens bevarande är icke-frågor. Men på ett område smyger sig en Sverigevänlig attityd in. Även mainstreamen erkänner idag att Sveriges forntid var en vital tid.
🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Vi går mot en väldigt osäker värld. Irankriget, liksom Ukrainakriget, har en tendens att dra in fler aktörer och utvidgas. Med Iran verkar USA ha tagit sig an en munsbit som är för stor även för supermakten. Frågan är vad Trump väljer att ta sig för när hela imperiets prestige och avskräckningsförmåga riskerar att falla samman. När den gamla ordningen rasar öppnar sig dock nya möjligheter.
🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.
🟠 BOKRECENSION Jag hade faktiskt inte väntat mig att en bok om påverkan skulle kännas så här – både lärorik och uppriktigt rak.
🟠 KULTURKRÖNIKA På YouTube babblar Svenska kyrkans präster om prästost, jultomten och Netflix. Vad som står i Bibeln kommer de knappt ihåg. Ibland blandar de ihop Bibeln med Koranen. Och så skrattar de åt sina egna skämt.
🟠 KULTURKRÖNIKA För mig som filmälskare har Guldbaggegalan länge varit en höjdpunkt i slutet av januari. Det har varit roligt att vara på plats vid Cirkus innan för att träffa skådespelare och regissörer och sedan se den på TV i direktsändning.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 Val 2026 ”Jag kommer inte att rösta på partiet”, säger den före detta partiledaren för Folkpartiet – numera Liberalerna – i en intervju med Nya Tider.
🟠 UTRIKES Trots att Marco Rubio nyligen sträckte ut en hand mot EU under säkerhetskonferensen i München kommer en ny amerikansk underrättelserapport med en stenhård och avslöjande dom över EU:s syn på yttrandefrihet och det närmast Stasi-liknande metoderna som EU-kommissionen använder sig av.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
