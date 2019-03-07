Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer

Vávra Suk intervjuad i Radio Sputnik om Fidesz

  • , 14:40
Nya Tiders chefredaktör gav i dag syn sin på den hotande uteslutningen av ungerska regeringspartiet Fidesz ur den förment konservativa och kristdemokratiska EU-gruppen EPP. Till ryska Sputnik sade han bland annat att det vi bevittnar är en frontalkollision mellan globalister och nationalister.

Ungerns regerande parti Fidesz riskerar att kastas ut från EU-gruppen EPP efter att partiet varit på kollisionskurs med EU:s ”grundläggande värden” en längre tid. Det som fått bland andra de svenska Moderaterna att reagera är att Fidesz partiledare, premiärminister Viktor Orbán, dragit igång en informationskampanj i Ungern där han beskyller EU:s starke man, Jean-Claude Junker, för att gå miljardären George Soros ärenden angående ökad migration till Europa.

Junker själv är med i EPP och var denna EU-grupps kandidat till EU-kommissionens ordförande.

Vávra Suk berättar i intervjun bland annat om Ungerns konstitution som går på tvärs emot EU:s agenda. Konstitutionen inleds med orden ”Gud bevare ungerska nationen”, vilket redan i sig innebär hädelse mot EU. Dels pratar om Gud, den kristne Guden, vilket inte är inkluderande mot muslimer och andra, och dels om nationen, det begrepp som EU skulle vilja se utraderat.

När reportern går in på migrationsfrågor som en skiljelinje mellan olika länder och ideologier, påminner Suk om att migrationen i sig bara är ett resultat, eller snarare verktyg för, globalistiska ambitioner.

– Det är utmärkt att Orbán pekar på orsakerna och drivkrafterna bakom den globalistiska agendan, vilka som tjänar på det, säger Suk, och förklarar att Ungern har valt att tackla själva kärnan i problemet, inte bara symptomen.

Bland annat har Ungern satt sin centralbank under folklig kontroll och dels har man krävt att medier i landet ska rapportera balanserat och objektivt, åtgärder som väckt ett ramaskri hos de politiskt korrekta etablissemangen.

Lyssna här.

Dela artikeln
  • , 14:40

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Redaktionen

mars 7, 2019

Relaterat

Läs även:

Intervju splittrar Republikanerna

Intervju splittrar Republikanerna

av Erik Jonsson
december 4, 2025

🟠 UTRIKES Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid. Plötsligt är inte den orubbliga lojaliteten till Israel i det konservativa lägret en självklarhet längre.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.