Vávra Suk intervjuad i Radio Sputnik om Fidesz

Ungerns regerande parti Fidesz riskerar att kastas ut från EU-gruppen EPP efter att partiet varit på kollisionskurs med EU:s ”grundläggande värden” en längre tid. Det som fått bland andra de svenska Moderaterna att reagera är att Fidesz partiledare, premiärminister Viktor Orbán, dragit igång en informationskampanj i Ungern där han beskyller EU:s starke man, Jean-Claude Junker, för att gå miljardären George Soros ärenden angående ökad migration till Europa.

Junker själv är med i EPP och var denna EU-grupps kandidat till EU-kommissionens ordförande.

Vávra Suk berättar i intervjun bland annat om Ungerns konstitution som går på tvärs emot EU:s agenda. Konstitutionen inleds med orden ”Gud bevare ungerska nationen”, vilket redan i sig innebär hädelse mot EU. Dels pratar om Gud, den kristne Guden, vilket inte är inkluderande mot muslimer och andra, och dels om nationen, det begrepp som EU skulle vilja se utraderat.

När reportern går in på migrationsfrågor som en skiljelinje mellan olika länder och ideologier, påminner Suk om att migrationen i sig bara är ett resultat, eller snarare verktyg för, globalistiska ambitioner.

– Det är utmärkt att Orbán pekar på orsakerna och drivkrafterna bakom den globalistiska agendan, vilka som tjänar på det, säger Suk, och förklarar att Ungern har valt att tackla själva kärnan i problemet, inte bara symptomen.

Bland annat har Ungern satt sin centralbank under folklig kontroll och dels har man krävt att medier i landet ska rapportera balanserat och objektivt, åtgärder som väckt ett ramaskri hos de politiskt korrekta etablissemangen.

