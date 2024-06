Veckodagens betydelse för återfall i brott

Inom den kriminologiska forskningen har det länge varit känt att en mycket liten del av befolkningen står för en stor del av den samlade brottsligheten. Man vill därför arbeta för att färre personer som begått brott ska återfalla i ny brottslighet.

Den första tiden efter frigivning från anstalt anses vara en kritisk period, och stödinsatser bekostade av skattebetalarna sätts in för att undvika återfall i brott. Myndigheter och organisationer som kan främja anpassningen till samhället efter frigivningen arbetar dock inte med samma intensitet under helger som under veckodagar. Samtidigt har flera studier funnit att brottsnivåer av olika brott varierar när de studeras i ett veckomönster, och inte sällan är högre på helger. Det är därför rimligt att förmoda att återfallsrisken skulle kunna vara högre på helgen jämfört med övriga veckodagar.