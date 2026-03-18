SVT-reportern fick fel burgare hos MAX och kom tillbaka med ett kamerateam. Skärmavbild Max.se

Vegoburgar-gate: SVT gör krisreportage efter att deras reporter serverats kött

  • , 20:52
INRIKES
En SVT-reporter beställde en vegoburgare på Max i Gävle och fick kött. Han återvände med ett kamerateam för att konfrontera restaurangchefen. Inslaget har sedan dess genererat betydligt mer uppmärksamhet än reportern förmodligen hade hoppats på – men av helt fel anledning.

Upptakten till det rafflande reportaget: SVT Gävleborgs reporter Rikard Berglin har inte ätit kött sedan 1995 då han, intet ont anande, besöker snabbmatsrestaurangen Max i Gävle. Han beställer en ”plant beef”-burgare – kedjans vegetariska alternativ. Men det är inte vad han får. Han hinner äta halva burgaren innan han inser att han tuggar på nermald ko snarare än vete och soja. Personalen bekräftar misstaget.

”Jag har inte ätit kött sedan 1995 och blev extremt äcklad”, berättade Berglin. Så långt en olycklig men knappast omstörtande händelse. Men Berglin bestämde sig för att det här kräver journalistisk granskning och återvände till restaurangen med ett komplett SVT-kamerateam för att konfrontera Max distriktschef Maria Lindstedt i sändning.

Konfrontationen

I inslaget, som publicerades den 15 mars, intervjuar Berglin Lindstedt om hur vanligt det är att vegetarianer får kött på Max. Lindstedt svarar att hon under 24 år på Max aldrig varit med om att det hänt. Berglin är inte imponerad: ”Det var helt enkelt otrolig otur för er att just jag, som är reporter på Sveriges Television, fick den här köttburgaren.”

När SVT frågade honom om det verkligen är så illa att få i sig lite kött levererade Berglin en jämförelse som förtjänar att återges i sin helhet: ”Om man som köttätare vill förstå en vegetarian eller vegans perspektiv kan man ju föreställa sig hur det skulle kännas om man åt en hamburgare och i efterhand fick veta att den i själva verket var gjord på människokött.”

Max erbjöd Berglin gratis glass som kompensation. Han avböjde. SVT noterade i en fotnot att han inte tagit emot ”någon form av ersättning” från Max – förmodligen för att publiken ska förstå att den journalistiska integriteten är intakt.

Reaktionerna

Inslaget blev snabbt SVT Gävleborgs mest sedda och mest diskuterade publicering – fast inte på det sätt redaktionen tänkt sig. Redan dagen efter såg sig SVT tvungna till en uppföljande artikel med rubriken ”Tittarstorm mot SVT efter inslag om kötthamburgare på Max.”

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) levererade kritik på X: ”Det här reportaget kan inte beskrivas som annat än uppseendeväckande. Av det enkla skälet att SVT, en verksamhet finansierad av skattekollektivet, här låter en medarbetare bedriva ansvarsutkrävande i SVT:s namn för sina privata vendettor.” Han jämförde med hur en politiker som använde sin ställning för att jaga ett företag över en personlig oförrätt hade blivit ”ifrågasatt rejält.”

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) sågar även han inslaget. ”SVT:s nyhetsvärdering är helt uppåt väggarna. En medarbetare råkar få en kötthamburgare i stället för en vegetarisk. Att ett enkelt misstag på en snabbmatsrestaurang kan bli en nyhet i dessa tider är häpnadsväckande”, skriver han på Facebook.

  • , 20:52

Gunnar Hellgren

mars 18, 2026

🟠 INRIKES Leif GW Persson ställer sig "till 100 procent bakom" en vänsterextremist som dömts för ofredande, olaga hot samt ringa vapenbrott under en aktion mot två svenska regeringsmedlemmar. Men när SVT:s humorprogram Svenska Nyheter gjorde en humoristisk motaktion i samma stil – då rasar i stället GW och säger att han ska polisanmäla SVT för det han ser som "grovt olaga intrång, hemfridsbrott, skadegörelse och olaga hot".

Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

Ikea-kassen ”uppdateras”

