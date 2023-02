Vem tror de att de lurar?

Det börjar bli alltmer skratt­retande att läsa system­media. Det är lätt att skratta åt de genomskinliga försöken att propagera och styra opinionen. Men skrattet fastnar lätt i halsen när man inser vilket förödande genomslag det ändå har. Allvaret blir sedan obehag när man börjar fundera på vilket krafter som styr medias skriverier.

Jag tänker inte spekulera om det här, men vi kan konstatera att det inte är folkviljan eller våra folkvalda som styr media, annat än möjligtvis att politikerna har någon sorts kontroll över Sveriges television. Någon kanske nu tänker att det är en säkerhets- eller underrättelsetjänst som bestämmer i vilken riktning opinionen ska styras, som är fallet i många länder. Att det finns ett narrativ som media försöker trumma in blev extra uppenbart under den påstådda pandemin, men har pågått länge. Den tyske före detta systemjournalisten Udo Ulfkotte avslöjade hur det gick till i sin bok från 2014, vars titel på svenska blir Köpta journalister: Hur politiker, underrättelsetjänster och storfinansen kontrollerar Tysklands massmedia. I hans och andra västjournalisters vittnesmål framgår det att det sällan är det egna landets underrättelsetjänst, utan ofta amerikanska CIA, via mellanhänder eller ibland direkt. Ulfkotte drabbades snart av en serie hjärtattacker och avled 2017, bara 56 år gammal.

På systemsidan Wikipedia kan vi läsa följande definition av förräderi: ”Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men.”

Jag låter er läsare själva avgöra hur väl detta passar på förhållandet mellan svenska systemjournalister och deras läsare, svenska folket. Vi kan även läsa:

”I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri.”

Om vi vänder på detta och sätter svenska folket som ”annan överhet”, vi är ju trots allt politikernas uppdragsgivare, vad kommer vi fram till då? Vad innebär det när svenska politiker låter utländska storteknikföretag censurera och spionera på svenska folket – när man därmed de facto anger svenskar, som exempelvis har kritiserat covidrestriktioner, för utländsk makt? Vad kal­las det när folkvalda, som givits förtroende att leda landet, åker på sponsrade lyxresor för att ha hemliga möten med ansiktslösa globalister och toppchefer för utländska storföretag – för att sedan genomföra deras direktiv, till folkets men (se till exempel Gustav Kasselstrands debattinlägg i NyT v.7/2023). Är det ”trolöshet vid förhandling med främmande makt”?

Under tidigare decennier där invandringsmotståndare smutskastades och invandringsdebatten kapades så att i praktiken bara en sida kom till tals, var det illa… men inte tillnärmelsevis lika illa som nu. Då gällde snedvridningen, propagerandet och lögnerna nästan ”bara” ett ämne, om nog så viktigt, men nu verkar i princip allt vara agendastyrt. Detta innebär att mer eller mindre uppenbar desinformation gömmer sig i snart när varje systemmedietext. Vissa är uppenbara, som kriget i Ukraina, där man som mångårig militäranalytiker häpnar när man läser den ena galenskapen värre än den andra. Men den tragedi som kriget innebär, som snart utplånat en hel generation ukrainska män och stoppat miljontals ton med livsnödvändig spannmål att nå en värld med begynnande matbrist, gör en snarare förbannad. De nöjer sig inte heller med ”bara” krigshetsande och hat mot Ryssland, utan försöker dra in Sverige och svenskarna i Nato och därmed kriget – som mycket väl kan komma att sprida sig utanför Ukraina.

Läsare skickar mig regelbundet bilder från vad de ser ute i samhället och ett återkommande tema är foton på tidningsställ där alla tidningar rapporterar mer eller mindre samma sak, inte sällan med samma ord och mantran. Under en tid förra året var Putin på bokstavligen varje framsida med rubriker så bisarra och förolämpande mot varje tänkande människa att jag väljer att inte ens återge dem här. Det som gör propagandan så uppenbar är att de både försöker framställa Putin och Ryssland som hotfulla och svaga samtidigt. Hat behöver rädsla i grunden, så Putin och ryssen måste framställas som ett hemskt hot, men samtidigt måste svensken vilja gå med i Nato och då måste ryssen framställas som svag och dum – så inte risken för krig känns för otäck. Så klart en omöjlig balansgång som förhoppningsvis många svenskar genomskådar. Om inte, så tror jag inte att Sverige kommer att stå utanför nästa världskrig.

Jag kommer inte här att gå igenom allt agendastyrt, all desinformation och rena lögner som systemmedia dagligen bombarderar oss med. Jag är övertygad om att ni läsare noterat de flesta av dem i den mån ni orkar läsa eländet. Ni har säkert märkt att alltmer handlar om klimatet och förändrade res- och levnadsvanor, det vill säga olika komponenter i globalistagendan, där ett övertydligt och motbjudande exempel är propagandan för att äta insekter. Jag väljer här istället att påvisa ett mindre tydligt exempel på agendastyrd propaganda som troligen går en hel del förbi. Det var Aftonbladet som den 16 februari hade den braskande rubriken: ”Hackergruppens nya måltavlor: Småflygplatser över hela landet”.

Muslimer vill hämnas koranbränningen, förstår vi. I ingressen kan vi läsa: ”Hackernätverket Anonymous Sudans nya mål är små flygplatser runt om i Sverige”. I texten framkommer det sedan att ”en av flygplatserna som pekas ut av hackergruppen är Hultsfred Airport i Småland”.

Vi ska alltså tro att fattiga sudaneser, som förtvivlat och förgäves väntat på spannmålssändningar från Ukraina – som Ryssland släppte igenom just för att Afrika behöver dem, men som istället hamnade som djurfoder i Europa, vaknar på morgonen och vill hämnas koranbränningen i Sverige. Det finns säkert de som vill det, men därifrån till att ha kunskap och resurser att göra tämligen avancerade överbelastningsattacker är det mycket långt. Men det blir absurt långt till att de vaknar på morgonen och säger till sig själva:

”Hmm, hur kan vi bäst hämnas på Sverige? Jo, låt oss plocka fram våra kraftfullaste datorer och hacka deras flygplatser. Inte de stora som ger störst effekt, men de små…” – just de som globalisterna råkar vilja ha nedstängda till 2025. ”Låt oss titta på kartan, aha, Hultsfred Airport måste vi angripa! Låt oss också hacka SAS biljettsystem så att flyg blir inställda och folk ger upp att flyga…” – just det som globalisterna vill.

Återigen är det lätt att skratta åt det, tills man funderar närmare på vad målen är, vilka som ligger bakom och hur det kommer sig att svensk systemmedia låter sig vara deras villiga verktyg. Tidigare angrep Anonymous Sudan svenska sjukhus. Som av en händelse är det punkt 3 i World Economic Forums åtta ”förutsägelser” för 2030. Första är den ökända ”Du kommer inte äga någonting, och du kommer vara lycklig” och den tredje, mindre kända, är ”Farväl sjukhus”.

Samma vecka angreps mindre flygplatser över hela världen, bland annat i Tyskland där 500 flygningar ställdes in eller blev försenade på bara en dag, den 15 februari. Det är inte första veckan heller och systemmedier som Forbes hade svårt att dölja glädjen när de skrev att ”Tysklands flygresenärer får det inte lugnt denna vecka heller”. De antyder att det nog är Ryssland som ligger bakom, som de påstår stängde ned dussintals amerikanska flygplatser. Forbes skriver vidare:

”Situationen kommer att förvärras än mer för resenärer. Tusentals flygningar har ställts in på grund av en svärm med 24-timmars strejker”, vilka kom precis efter hackerattackerna. Artikeln avslutas med meningen: ”Lufthansa föreslår också att påverkade kunder tar tåget istället”. Så blev det sagt. Samtidigt angreps flygplatser i bland annat Bahrain, men där kunde man inte skylla på muslimer eller ryssar. Istället en hemlighetsfull organisation med namnet ”The Flood” som för det ”förtryckta folkets” skull ville hindra deras rörelsefrihet. Tro det den som vill.

Det börjar bli alltmer uppenbart vad som pågår och folk börjar vakna och genomskådar lögnerna. De som kokar ihop dessa absurda historier långt bortom svenska systemredaktioner; vem tror de att de lurar? Inte oss i alla fall!