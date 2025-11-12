Venezuela är ett land med en yta dubbelt så stor som Sveriges. En befolkningsökning över världsgenomsnittet, kopplad till en svag ekonomisk situation, har lett till nya sociala problem och fattigdom. Landets drygt 30 miljoner invånare lever under ytterst olika ekonomiska förhållanden. Klasskillnaderna är stora, därav ett intresse för socialistiska problemlösningar. Man rapporterar officiellt att analfabetismen ligger på drygt 10 procent. Värst drabbade är befolkningsgrupper i avlägsna södra delar av landet, det handlar om den ursprungliga indianbefolkningen. Officiellt räknar landet med 70 procent mestiser, 20 procent vita och 10 procent svarta som härstammar från slavar skeppade till kustområdenas plantager.

Landets stora naturtillgångar kunde mer än väl garantera en mycket högre levnadsstandard för Venezuelas befolkning, men korruption och påverkan från olika länder och organisationer i när och fjärran gör Venezuelas ekonomi till en ytterst svårkontrollerad del av statens styrning. Det är ingen hemlighet att Venezuela och grannlandet Colombia är involverade i narkotikasmuggling. Kontakter med USA samt narkotikakartellernas enorma resurser gör det mycket besvärligt för Venezuelas del, med påverkan på rättsordningen och hela statsapparaten.

Landets geografiska läge i den tropiska zonen ger en vegetation typisk för tropiska regnskogar. I Venezuelas mellersta del, kring floden Orinoco, ligger låglandsområden och Llanos (spanska: slätter) med tropiskt klimat som är goda betesmarker. Men det betyder också att krigföring i sådana områden, med en ymnig tropisk vegetation, skulle påminna om Vietnamkriget. Dessutom minns man säkert – i Venezuela och i USA – misslyckandet med Grisbuktsinvasion på Kuba i april 1961.