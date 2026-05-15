Verian: Örebropartiet inte längre störst – jämnt läge mellan flera småpartier

När Nya Tider granskar Verians samtliga mätningar under mandatperioden finner vi att stödet på 2,9 procent för Övriga partier är det högsta uppmätta. Den tidigare rekordsiffran var från början av juni 2025 då det var 2,7 procent.

Vilka partier som döljer sig i kategorin är dock inte helt lätt att säga.

– Det är ganska stor bredd på dem faktiskt. De som nämns är ju Alternativ för Sverige, det är Medborgerlig samling, det är Piratpartiet, det är Feministiskt initiativ. Och även det Kristna värdepartiet tror jag brukar dyka upp.

– Och Örebropartiet, glömde jag faktiskt. Under en period så var Örebropartiet ganska dominerande i de öppna svaren, men nu var det ganska jämnt mellan fyra-fem partier egentligen.

Han nämner dock inte alls Ambition Sverige, som bildades av SD-avhopparen Elsa Widding för ett år sedan och som nyligen fick ytterligare en avhoppad SD-ledamot som företrädare: Katja Nyberg. Inte heller nämns MOD, eller något av de många vänsterpartier som nyligen bildats.

Han betonar att det är relativt få svar – fem, sex svar – per parti, vilket gör det svårt att uppskatta partiernas verkliga stöd. Svarsfrekvensen för de etablerade partierna vägs för att bättre bedöma deras verkliga stöd, men det sker inte för småpartierna.

– Vi väger ju de vanliga partierna men vi väger inte de här övriga partierna, så man får ju vara lite försiktig. Men vi brukar ju se om det är så att det drar iväg. Till exempel inför EU-valet så drog det ju iväg lite med Folklistan. Då såg man plötsligt att det var ganska mycket av den varan i de öppna svaren.

– Så fort vi såg att det hade gått upp till 2,9 procent [i månadens mätning, NyT:s anm.] så tänkte vi att det här är ju intressant att titta på. Så vi fick ut alla öppna svaren och tittade på dem, men jag kunde inte se att det fanns något mönster där utan att det är fem, sex partier som är rätt jämnstora i alla fall.

NyT: Så din uppfattning är inte att det finns något parti som är större än något annat parti, åtminstone inte signifikant?

– Nej, det är det inte, och inte heller att det finns något parti som är på väg upp. Det fanns lite sådana tendenser i slutet av förra året med Örebropartiet. Det var rätt mycket publicitet då om Örebropartiet. Då fanns det en liten tendens att de var på väg upp, men när jag tittar nu på de öppna svaren så är det slående just att det inte känns som att det är något enskilt parti som sticker ut. Det är ganska brett. Jag skulle säga att det är inget parti i närheten av 1 procent enligt undersökningen.

NyT: Om man anger övriga partier, är det då frivilligt att själv skriva i ett fritextsvar vad det är för parti man röstar på?

– Ja, det är det. Men nästan alla gör det faktiskt.

För att Verian ska presentera mer detaljerad statistik om Övriga partier, skulle det krävas att något parti är tydligt störst i flera mätningar i rad.

I opinionsundersökningen har Tidöpartierna fallit tydligt – 1,5 procentenheter – medan de rödgröna bara ökat marginellt. Enligt Söderpalm förklaras det av att vissa Tidöväljare gått till ”soffan” medan andra gått till Övriga partier.