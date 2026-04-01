Vi behöver din hjälp att växa

Globalisterna och deras verktyg EU vill bara ha ett fåtal stora mediadrakar, som förmedlar det globalisterna vill. Eftersom vi vet hur duktiga de är på halv- och hellögner, så kanske det är efter devisen ”Du kommer inget veta, och vara lycklig”. De är tyvärr mycket nära att lyckas.

Skarpt läge

Vi överlevde med nöd och näppe allt detta, men sedan visade det sig att det nya mediestödet bara gavs till av etablissemanget godkända mediebolag och deras tid­ningar. Man började successivt – bara för att kringgå la­gen – avveckla det presstöd som vi kvalificerat oss för, och vi överlever i år genom att skära ned på flera olika kännbara sätt.

Jag kan inte nog understryka hur allvarlig situationen är för oss, vilket försvåras av skenande inflation och sti­gande priser. Ju dyrare allt blir, desto svårare är det för våra prenumeranter att stödja oss. Vi försöker skydda våra sårbara läsare, speciellt lojala äldre läsare på olika sätt, men det går till slut inte att fortsätta om inte intäk­terna ökar.

Man kan argumentera att vi är billigare än de flesta andra magasin, men hur hjälper det en fattigpensionär som tvingas vända på slantarna? Därför är det viktigare än någonsin att hitta nya prenumeranter som har råd med vårt magasin. Vi har duktiga säljare, som några av er kanske blivit uppringda av, men de har ett allt svårare jobb på grund av de allt hårdare tider vi lever i. Därför behöver vi er hjälp att värva nya prenumeranter till Nya Tider-familjen.

Duktiga skribenter, en värdefull bristvara

Nya Tiders skribenter har fryst sina löner sedan flera år tillbaka, bonusar och andra förmåner har dragits in. De som kunnat har gått ned i lön. Men våra skribenter har också räkningar att betala och i förekommande fall fa­miljer att försörja. Vi kommer nästa år att hamna i en situation där vi inte bara tvingas säga upp medarbetare, utan riskera också att förlora de som inte längre kan ha en stagnerande ersättning. Och skribenter växer inte på träd.

När Nya Tider snabbt växte de första åren och vi efter många års hårt arbete stod starka, jublade vi med våra läsare – vi hade klarat av det som alla sagt var omöjligt vid uppstarten 2012. Nu hade vi efter flera osäkra år med många personliga uppoffringar till slut ekonomiska muskler att anställa redaktörer och köpa in texter från duktiga externa skribenter. Men vi upptäckte snart att det var otroligt svårt att hitta kunniga personer med väl fungerande ideologisk kompass och god förmåga att sät­ta ord på pränt. Vi kunde hitta många med en av dessa egenskaper, ett gäng som hade två, men mycket få som hade alla tre.

Vår nästan konstant arbetande chefredaktör lade en enorm tid på att hjälpa nya skribenter att skriva artiklar. Jag skriver detta, då jag tror att de flesta liksom jag inte kunde förstå hur svårt det är att hitta duktiga skribenter. Därför är det ingen liten sak att tvingas säga upp skriben­ter eller förlora dem för de inte själva längre klarar av de skenande prisökningar vi ser. De vi har måste vi göra allt för att behålla, och återigen är det bara betalande prenu­meranter som kan hjälpa oss med det.

Hjälp oss, få en gratis månad

Vi är otroligt tacksamma till de läsare som redan hjälpt oss genom att förlänga sin prenumeration, värva någon ny prenumerant eller skänka bort en prenumeration till någon som själv inte har råd, och inte minst till de som valt att stödja oss med en Premium- eller VIP-prenume­ration. Det är en stor glädje för oss att se att våra artiklar betyder så mycket för våra läsare, och det om något spor­rar oss att inte ge upp.

Nästa år blir det dock inte möjligt att överleva längre om vi inte får fler prenumeranter, och därför vädjar vi till dig som läsare att hitta vänner, bekanta, släktingar, grannar, arbetskamrater och andra som precis som ni vill ha ett Sverigevänligt nyhetsmagasin med riktiga ny­heter och – vågar jag säga det – analyser på toppnivå. Därför har vi kläckt en vinn-vinn-idé där vi hjälper er att spara när ni hjälper oss överleva:

För varje värvad prenumerant så förlänger vi er pre­numeration kostnadsfritt med en månad. Se detaljer om det nedan.

Påsken känns speciell i år

Det går inte att låta bli att se liknelser med Påsken, som till skillnad från jul har de djupaste av kontraster: mör­ker och ljus, död och liv. Det är en tid för rannsakan och stillhet, men också för ett trotsigt hopp – precis det jag känner när jag skriver dessa rader.

Detta drama utspelar sig inte längre bara i kyrkorna eller våra inre reflektioner, utan speglas i dessa svåra ti­der allt oftare i vår egen vardag, och i vårt fall även i vårt livsprojekt – för det är så Nya Tider känns för oss medarbetare, inte minst vi som var med från starten.

Just nu genomgår Nya Tider en prövningens tid. Ef­ter flera år av framgång mot alla odds har inte vindarna bara vänt, utan det råder nu kraftig motvind och vi befin­ner oss i det som bäst kan liknas vid en skärtorsdag. Det är en tid präglad av oro, reflektion och den tunga insik­ten om att det som en gång blomstrade nu kämpar för sin överlevnad.

Men påskens andliga kärna påminner oss om något mycket viktigt, att långfredagen vi står inför inte behö­ver innebära slutet för oss, även om den kommer att bli mycket svårt att ta sig igenom. Påsken lär oss att genom kris och prövningar kan något nytt och starkare växa fram. Uppståndelsen på påskdagen är inte bara en his­torisk händelse, utan en evig symbol för att livskrafterna är starkare än döden – och att både överlevnad och ny­start är möjlig även när allt ser som mörkast ut.

För att nå fram till den glädjen krävs dock gemenskap och stöd. Ingen bär sitt kors ensam. Om vi som goda sam­hällsmedborgare och medmänniskor vågar sträcka ut en hand och tro på återkomsten, kan vi tillsammans – alla duktiga medarbetare och trogna prenumeranter – vända kris till kraft, hotande nederlag till seger.

Låt oss i år se påsken som en påminnelse om att efter varje prövning finns en möjlighet till återuppståndelse. Tillsammans kan vi se till att Nya Tider och ljuset vinner till slut.

Med dessa ord önskar jag och hela redaktionen er alla en eftertänksam och hoppfull påsk!