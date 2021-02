”Vi behöver gå längre än deplattformering” – Mozilla förklarar krig mot konservativa

UTRIKES

Att stänga av Donald Trump från sociala medier, och alla hans anhängare som protesterar, är inte tillräckligt för att stoppa ”våld och hat” från att spridas på internet. Det menar Mozilla, företaget bakom Firefox-webbläsaren. Nu vill de gå ännu längre i det pågående digitala kriget mot konservativa oppositionella, och vill censurera och påverka hela informationsflödet i sin egen webbläsare. ”Vi behöver gå längre än deplattformering”, lyder rubriken på pressmeddelandet som skickades ut den 8 januari.

I ett pressmeddelande förklarade Mozilla att det är brådskande att börja filtrera bort ”desinformation” redan på webbläsarnivå innan användaren ens fått chansen att se den i en internetsökning eller på en webbplats.

Med den nu sedvanliga hänvisningen till stormningen av Kapitolium, motiverar Mozilla att varje verktyg i arsenalen måste användas för att förhindra ”white supremacy” (ungefär: vit överhöghet) från att växa online.

”Men lika förkastligt som Donald Trumps agerande är, handlar användningen av internet för att sprida våld och hat, och att stärka vit överhöghet, om så mycket mer än en enda person. Donald Trump är verkligen inte den förste politiker som utnyttjar internets arkitektur på detta sätt, och han kommer inte att vara den siste. Vi behöver lösningar som inte bara fungerar först efter att oräknelig skada har inträffat”, skrev Mitchell Baker, verkställande styrelseordförande för Mozilla, i pressmeddelandet och gick sedan vidare till att öppet förklara att permanenta avstängningar av oliktänkande inte är tillräckligt långtgående.

”Att förändra den här farliga dynamiken kräver mer än bara tillfällig nedrustning eller permanent avstängning av dåliga aktörer från sociala medieplattformar”, skrev Baker, och radade sedan upp ett antal krav.

Ytterligare specifika åtgärder måste vidtas mot de ”dåliga aktörerna”, underförstått nationalister och konservativa:

● Avslöja vem som betalar för reklam, hur mycket de betalar och vilka målgruppen är.

● Verka för meningsfull transparens av plattformarnas algoritmer så att vi vet hur och vilket material som får förstärkt spridning, till vem, och med vilken betydelse.

● Förstärk spridningen av inlägg som är faktabaserade, och inte desinformation, genom att använda Firefox specifika verktyg för detta.

● Arbeta med oberoende forskare för att underlätta djupare studier av plattformarnas påverkan på människor och våra samhällen, och vad vi kan göra för att förbättra saker.

”Det här är åtgärder som plattformarna kan och borde göra redan idag. Lösningen är inte att överge internet, utan att bygga ett bättre internet som kan stå emot och skydda sig mot den här typen av prövningar”, förklarade Baker.

Newstarget uppmanar: Avinstallera Firefox permanent

Från alternativmedier i USA lät inte reaktionen vänta på sig.

”Mozilla vill att Firefox ska bli ännu en grindvakt för information, i den djupa statens nätverk som syftar till kontroll över världen”, skrev den amerikanska oberoende nyhetssajten Newstarget om Mozillas utspel.

”Utan tvekan är det nu hög tid att avinstallera Firefox permanent. Det brukade vara en hyfsat bra browser, men är nu bara en kugge i hjulet när det handlar om den nya världsordningens kontroll över yttrandefriheten, för att inte nämna en skymf mot konstitutionens första tillägg”.

Första tillägget, The First Amendment, i den amerikanska konstitutionen, syftar till att skydda yttrandefriheten. Med anledning av The First Amendment har USA i lagens mening mycket mer långtgående yttrandefrihet än europeiska länder. I USA finns inga åsiktslagar som hets mot folkgrupp, till skillnad från i Sverige där varje år över 500 personer åtalas för att ha fel åsikter.