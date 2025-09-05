Vindkraftsindustrins reklamkampanj förklädd till debatt

Samma debattartikel som nu cirkulerar och anpassas för lokalpress runt om i landet är i praktiken en del av vindkraftsindustrins samordnade reklamkampanj om vind, sol och lagring som startade i juni.

Avsändarna är vindkraftsbolag och lobbyister sam­lade i nätverket Vindkraftens klimatnytta, där även branschorganisationen Green Power Sweden ingår. På sin egen hemsida skriver de:

”Genom Green Power Sweden får ni ingångar till be­slutsfattande och en möjlighet att påverka politiska be­slut, lagstiftning och regelverk.”

Nätverket samordnas av PR-byrån Westander, som in­formerar:

”Allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.”

Som ett komplement till den betalda annonskampan­jen används debattsidorna nu i praktiken som reklam – förklädd till debatt. Det är en medveten PR-strategi, och det är rimligt att fråga sig vilken form av samordning som finns med lokaltidningens annonsavdelning – eller från Bonnier News huvudkontor i Stockholm?

Påståendet att Sverige måste bygga ut vindkraften med 5–7 TWh per år saknar stöd i oberoende analyser. Regeringens budgetproposition 2024/25:1 betonar vikten av planerbar kraft för leveranssäkerhet och stabila elpri­ser. Mer väderberoende el leder till instabilitet – inte ett robust elsystem.