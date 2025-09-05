Logga in
Foto: Pixabay

Vindkraftsindustrins reklamkampanj förklädd till debatt

  16:29
DEBATT
Bakom klimatretoriken döljer sig kommersiella intressen och PR – inte fakta, konsekvensanalyser eller rättssäkerhet.

Samma debattartikel som nu cirkulerar och anpassas för lokalpress runt om i landet är i praktiken en del av vindkraftsindustrins samordnade reklamkampanj om vind, sol och lagring som startade i juni.

Avsändarna är vindkraftsbolag och lobbyister sam­lade i nätverket Vindkraftens klimatnytta, där även branschorganisationen Green Power Sweden ingår. På sin egen hemsida skriver de:

”Genom Green Power Sweden får ni ingångar till be­slutsfattande och en möjlighet att påverka politiska be­slut, lagstiftning och regelverk.”

Nätverket samordnas av PR-byrån Westander, som in­formerar:

”Allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.”

Som ett komplement till den betalda annonskampan­jen används debattsidorna nu i praktiken som reklam – förklädd till debatt. Det är en medveten PR-strategi, och det är rimligt att fråga sig vilken form av samordning som finns med lokaltidningens annonsavdelning – eller från Bonnier News huvudkontor i Stockholm?

Påståendet att Sverige måste bygga ut vindkraften med 5–7 TWh per år saknar stöd i oberoende analyser. Regeringens budgetproposition 2024/25:1 betonar vikten av planerbar kraft för leveranssäkerhet och stabila elpri­ser. Mer väderberoende el leder till instabilitet – inte ett robust elsystem.

  16:29

Madeleine Staaf Kura

september 5, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
Vávra Suk
Chefredaktör
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
