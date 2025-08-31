Logga in
Karl-Olov Arnstberg är professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet. Foto: Nya Tider

Visdomar i repris

  • , 16:51
BOKRECENSION
Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.
Ordet är fritt av Karl-Olov Arnstberg, 288 sidor. Karneval förlag 2025

Karl-Olov Arnstberg är en debattör och folk­bildare som långsamt försöker träna in oss i analyser om vad sådant som identitet, nation och värderingar är för något. Han går in i vårt kollektiva psyke, han försöker stimulera oss till kulturanalys. Den här bo­ken innehåller mycket som redan är sagt i författarens tidigare böcker, som säljs via vår butik AlternaMedia, hans debattartiklar i bland annat Nya Tider och hans många utmärkta in­slag på SwebbTV. Är du engagerad i de ämnen boken tar upp så kommer du att känna igen mycket som har undanhållits det offentli­ga samtalet i Sverige, till exempel betydelsen av IQ-nivån i en befolkning.

Finns det längre några gemensamma värden och mål?

I inledningen tar han upp att nationalstaten är demo­kratins förutsättning. Jag reflekterar att detta är en tung teori som debatterats alldeles för lite. I kapitel 2, ”Mång­kulturen”, står det mycket om Sverige under efterkrigs­tiden, hur vi blev en mångkultur. Jag konstaterar att det är gammal kunskap, det intressanta att ta upp skulle ju i stället vara att analysera hur motståndet mot denna förändringsprocess stoppades. Det var ju det avgörande vapnet. Det har ju funnits opposition mot mångkultura­lismen hela tiden, det har inte alls varit någon idiotisk enighet i Sverige. Men de som inte höll med makthavar­na tystades, ofta med våld.

I kapitel 4, ”Demografin”, som tar upp sådant som minskade födelsetal, gör jag följande reflektion: Mycket av Arnstbergs frågeställningar förutsätter att det finns ett vi, att det finns gemensamma värden, moral och mål. Men finns det kvar något sådant fundament? Det finns en underliggande förvåning och undran hela tiden i Arnstbergs skrivande. Jag tror att hans gamla tankeverk­tyg inte passar på den nya verklighet som håller på att växa fram, där det inte finns något gemensamt längre. Tänk om han i sin analys skulle prova att utgå från att inget är givet längre, att vi för gott har lämnat det gamla Sverige bakom oss? Då skulle mycket av det vi ser, som den kriminella samhällsupplösningen, klansamhället, nedbrytningen av könsidentitet med mera, på ett brutalt sätt tvinga oss att bygga nya strategier utifrån denna nya verklighet. Arnstberg verkar dock ännu hoppas att det gamla som en gång var ska kunna restaureras.

  • , 16:51

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Hans-Olof Andersson

augusti 31, 2025

Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

