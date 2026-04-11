Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
USA:s vice utrikesminister Christopher Landau hälsar flyktingarna välkomna. Stillbild YouTube

Vita Sydafrikaner nu 99,9 procent av flyktingarna i USA

  • , 05:44
UTRIKES
Om Donald Trump får sin vilja igenom kan 2026 gå till historien som det första året i modern tid då flyktinginvandringen till USA enbart kommer bestå av vita flyktingar från Sydafrika. Sedan oktober förra året har de utgjort hela 99,93 procent av de flyktingar som USA tog emot.

Massmedier och ”anti-rasister” blev extremt upprörda i februari förra året när den amerikanske presidenten Donald Trump stoppade allt amerikanskt stöd till Sydafrika på grund av de rasistiska lagar som införts mot den vita minoriteten i landet.

När han därefter meddelade att vita asylsökare från Sydafrika skulle prioriteras och uppmanade dem att lämna Sydafrika kallades det för ”rasism” av vänsterextremister och flyktingorganisationer som annars jublar över massinvandring – när det rör sig om grupper som inte är vita.

En första grupp om 59 vita flyktingar, bestående av barnfamiljer, anlände till USA den 14 maj samma år och blev starten på en ny form av invandring till USA – vita flyktingar som flyr från ett land som förstörts av den svarta majoriteten. Nu har resultaten av omläggningen i den amerikanska asylpolicyn som Trump legat bakom, vid namn ”Mission South Africa”, börjat bli tydliga.

Sedan oktober 2025 fram tills slutet av mars har bara 4 499 flyktingar fått asyl i USA enligt myndigheten Refugee Processing Center. Av dessa var 4 496 vita sydafrikaner, medan tre var afghaner. Det innebär att 99,93 procent av flyktingarna som togs emot av USA under denna tidsperiod var vita sydafrikaner. Samtidigt har antalet vita flyktingar ökat kraftigt under de första månaderna i år, vilket kan göra 2026 till det första året i USA:s moderna historia där enbart vita flyktingar tas emot.

Nytt mönster – allt fler vita flyktingar

För första gången på decennier har en överväldigande majoritet av flyktingarna som kom till USA och omplacerats varit vita.

Under 2025 kom det 38 000 flyktingar till USA, av vilka cirka 1 800 var vita sydafrikaner. Av dessa var runt 34 000 afrikanska flyktingar, cirka 37 500 flyktingar kom från Asien och ungefär 25 000 flyktingar kom från Latinamerika. Det kan jämföras med att det bara under 2024 togs emot runt 100 000 flyktingar till USA under 2024.

Sedan början på 2026 har antalet dock ökat kraftigt, och bara under februari och mars kom 2 848 vita sydafrikaner till USA som flyktingar. De vita sydafrikanerna har enligt Refugee Processing Center bosatt sig i ett flertal delstater, men flest av dessa, 543 stycken, har valt att bosätta sig i Texas som välkomnat de hårt arbetande flyktingarna.

Den amerikanska budgeten för mottagande av flyktingar för 2026 har satt som mål att ta emot maximalt 7 500 flyktingar i enlighet med Trumps policy. Samtliga av dessa ska enligt budgetplanerna vara just vita flyktingar från Sydafrika.

Media ljuger om en utsatt grupp – för att de är vita

I samband med artiklar om de vita sydafrikanska flyktingarna brukar systemmedier snabbt gå till angrepp där man har som taktik att spela bort korten och ljuga om de vitas utsatthet i Sydafrika.

DN skrev till exempel i samband med Trumps fokus på den vita minoriteten i Sydafrika och deras utsatthet: ”Den amerikanske presidenten har gett ett 50-tal vita sydafrikaner flyktingstatus i USA och har tidigare talat om ’ett folkmord’ på vita sydafrikaner. Något som det helt saknas bevis för.”

Farmarmorden är ofta utstuderat brutala och sadistiska, med sexuellt våld och tortyr – även mot små barn. Fotot visar efterspelet från ett sådant mord. Foto: Nya Tider

 

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

april 11, 2026

Relaterat

Läs även:

Frankrikes ÖB vill rusta upp – för "öppet krig" mot Ryssland

🟠 UTRIKES Torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarsutskott, pläderade Frankrikes ÖB, general Fabien Mandon, för ytterligare anslag genom "lagen om militära program" (ökade anslag 2024–2030) som syftar till att öka försvarsbudgeten på grund av geopolitiska spänningar och krig, särskilt i Mellanöstern, men framför allt gällande risken för ett "öppet krig" mot Ryssland.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller "seniorlån", marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Tre historiska svenska kyrkor
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.