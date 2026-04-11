Vita Sydafrikaner nu 99,9 procent av flyktingarna i USA

Massmedier och ”anti-rasister” blev extremt upprörda i februari förra året när den amerikanske presidenten Donald Trump stoppade allt amerikanskt stöd till Sydafrika på grund av de rasistiska lagar som införts mot den vita minoriteten i landet.

När han därefter meddelade att vita asylsökare från Sydafrika skulle prioriteras och uppmanade dem att lämna Sydafrika kallades det för ”rasism” av vänsterextremister och flyktingorganisationer som annars jublar över massinvandring – när det rör sig om grupper som inte är vita.

En första grupp om 59 vita flyktingar, bestående av barnfamiljer, anlände till USA den 14 maj samma år och blev starten på en ny form av invandring till USA – vita flyktingar som flyr från ett land som förstörts av den svarta majoriteten. Nu har resultaten av omläggningen i den amerikanska asylpolicyn som Trump legat bakom, vid namn ”Mission South Africa”, börjat bli tydliga.

Sedan oktober 2025 fram tills slutet av mars har bara 4 499 flyktingar fått asyl i USA enligt myndigheten Refugee Processing Center. Av dessa var 4 496 vita sydafrikaner, medan tre var afghaner. Det innebär att 99,93 procent av flyktingarna som togs emot av USA under denna tidsperiod var vita sydafrikaner. Samtidigt har antalet vita flyktingar ökat kraftigt under de första månaderna i år, vilket kan göra 2026 till det första året i USA:s moderna historia där enbart vita flyktingar tas emot.

Nytt mönster – allt fler vita flyktingar

För första gången på decennier har en överväldigande majoritet av flyktingarna som kom till USA och omplacerats varit vita.

Under 2025 kom det 38 000 flyktingar till USA, av vilka cirka 1 800 var vita sydafrikaner. Av dessa var runt 34 000 afrikanska flyktingar, cirka 37 500 flyktingar kom från Asien och ungefär 25 000 flyktingar kom från Latinamerika. Det kan jämföras med att det bara under 2024 togs emot runt 100 000 flyktingar till USA under 2024.

Sedan början på 2026 har antalet dock ökat kraftigt, och bara under februari och mars kom 2 848 vita sydafrikaner till USA som flyktingar. De vita sydafrikanerna har enligt Refugee Processing Center bosatt sig i ett flertal delstater, men flest av dessa, 543 stycken, har valt att bosätta sig i Texas som välkomnat de hårt arbetande flyktingarna.

Den amerikanska budgeten för mottagande av flyktingar för 2026 har satt som mål att ta emot maximalt 7 500 flyktingar i enlighet med Trumps policy. Samtliga av dessa ska enligt budgetplanerna vara just vita flyktingar från Sydafrika.

Media ljuger om en utsatt grupp – för att de är vita

I samband med artiklar om de vita sydafrikanska flyktingarna brukar systemmedier snabbt gå till angrepp där man har som taktik att spela bort korten och ljuga om de vitas utsatthet i Sydafrika.

DN skrev till exempel i samband med Trumps fokus på den vita minoriteten i Sydafrika och deras utsatthet: ”Den amerikanske presidenten har gett ett 50-tal vita sydafrikaner flyktingstatus i USA och har tidigare talat om ’ett folkmord’ på vita sydafrikaner. Något som det helt saknas bevis för.”