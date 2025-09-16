Förlagsbutiken
Batterifabriken skulle bli mycket stor, som NorthVolts fabrik i Skellefteå. För att möjliggöra planerna har Trafikverket inlett en ombyggnation av E20 och Svenska kraftnät bygger en transformatorstation i grannkommunen Töreboda. Men nu pausar plötsligt Volvo hela projektet. Bild: Volvo

Volvos batterifabrik i Mariestad pausas på obestämd tid

  10:59
INRIKES
För tre år sedan presenterade Volvo Lastvagnar planer på att bygga en jättelik batterifabrik i Mariestad, med 300 000 ton producerade batterier varje år för eldrivna lastbilar och bussar. Planen var att produktionen skulle inledas år 2028, men nu har det pausats på obestämd tid med hänvisning till låg efterfrågan.

Volvo meddelade den 31 au­gusti att det kan ”dröja tio år” innan batterifabriken blir verklighet. Som orsak uppger man att omställningen till eldrift går för långsamt och att man inte kan ”lägga batterier på hög”.

Projektet har slagits upp stort av lokalmedia ända sedan hösten 2022, med återkommande artiklar om hur den gröna omställningen ska skapa arbetstillfällen och tillväxt för Ma­riestad. Kommunen själv har också skrutit om hur viktig Volvos etable­ring är, och har vidtagit långtgående satsningar för att fabriken ska bli verklighet. På deras hemsida står det att ”Mariestad står inför en spännan­de framtid som viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle”.

De skriver vidare att det, ända se­dan Volvos besked för tre år sedan, har pågått ”ett intensivt arbete, hos kommunen, Volvo, elnätsföretaget Ellevio och Trafikverket, med de förberedelser som behövs för att genomföra etableringen. Med bat­terifabriken skapas cirka 3 000 nya arbetstillfällen, vilket kommer ha en positiv inverkan på hela Skaraborg.”

– Det är helt fantastiskt, inte bara för Mariestad utan för hela Skara­borg och regionen! Det är en histo­risk satsning som kommer att ske i Mariestad, vilket kommer att trygga framtidens arbetstillfällen, sa Johan Abrahamsson, moderat kommunal­råd.

  10:59

Peter Frisk

september 16, 2025

