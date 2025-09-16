Volvos batterifabrik i Mariestad pausas på obestämd tid

Volvo meddelade den 31 augusti att det kan ”dröja tio år” innan batterifabriken blir verklighet. Som orsak uppger man att omställningen till eldrift går för långsamt och att man inte kan ”lägga batterier på hög”.
Projektet har slagits upp stort av lokalmedia ända sedan hösten 2022, med återkommande artiklar om hur den gröna omställningen ska skapa arbetstillfällen och tillväxt för Mariestad. Kommunen själv har också skrutit om hur viktig Volvos etablering är, och har vidtagit långtgående satsningar för att fabriken ska bli verklighet. På deras hemsida står det att ”Mariestad står inför en spännande framtid som viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle”.
De skriver vidare att det, ända sedan Volvos besked för tre år sedan, har pågått ”ett intensivt arbete, hos kommunen, Volvo, elnätsföretaget Ellevio och Trafikverket, med de förberedelser som behövs för att genomföra etableringen. Med batterifabriken skapas cirka 3 000 nya arbetstillfällen, vilket kommer ha en positiv inverkan på hela Skaraborg.”
– Det är helt fantastiskt, inte bara för Mariestad utan för hela Skaraborg och regionen! Det är en historisk satsning som kommer att ske i Mariestad, vilket kommer att trygga framtidens arbetstillfällen, sa Johan Abrahamsson, moderat kommunalråd.