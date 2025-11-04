WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

Det är just inte mening­en att vi svenskar ska ha någon särskilt po­sitiv uppfattning om Kina. Kina är det stora postkommunistiska och kollektivistiska landet där sty­ret kontrollerar människomassorna elektroniskt. Så tycker vi, ungefär. Generellt sett. Och det är inte troligt att den amerikanska ambassaden har något att invända Mot att det är så det förhåller sig.

Kineserna själva gör dock inte skäl för någon större fiendskap från vår sida.

I mitten av september hölls en stor konferens om akupunktur i Stock­holm, WFAS 2025.

Konferensen hade 400 deltagare tillresta från 73 olika länder i värl­den. Det var dock merendels etniska kineser det var fråga om. Naturligt nog. Akupunkturen är en disciplin i den traditionella kinesiska läkekonsten. Kina vill gärna ge akupunk­turen spridning utanför Kina. Skälen är flera. Men exporten av den till res­ten av världen är inte för den skull tvunget till nackdel för folken i de länder som tar emot.

Dr Lin: ”En mycket fantastisk konferens”

En av deltagarna var doktor Lin De Feng. Lin har mottagning i Kristian­stad i nordöstra Skåne.

Lin var inte bara besökare på kon­ferensen; han höll anförande och visade färdigheter och höll lektion med tillresta kolleger. De gör tydli­gen så på de här konferenserna: de visar och övar sina färdigheter ihop med andra utövare.

Lin säger att årets konferens var ”mycket fantastisk”. Hur då? Jo, dels därför att deltagarna var många och utbytena fruktgivande. Men också därför att ”ny kunskap” fördes fram. De kinesiska utövarna har hållit på med sin konst i många hundra år. De har förvärvat ”beprövad erfaren­het”. De vet av erfarenhet vad deras behandlingar medför för patienternas del. De vet vad anbringandet av nålar på olika ställen på kroppen le­der till, i fråga om nerver, blodbana och stimulans i vävnader. Men de har länge inte varit i stånd att redo­göra för de här sammanhangen på ett för den västerländska vetenska­pen godtagbart sätt.

Lin menar att en sak som hänt är att akupunkturen nu lärt sig att tala den västerländska vetenskapens språk. Man har blivit biokemisk-fysiologisk. Man vet inte bara att och hur akupunkturen verkar; man kan ange varför.

Akupunkturen är inte obekant för svenskarna. Det finns utövare och mottagningar på många håll i landet.

Akupunkturen anses inte heller som ett asiatiskt kvacksalveri längre. Den ingår numera i det man kallar ”komplementär medicin”. Det bety­der att den västerländska allopatiska vården och medicinvetenskapen har erkänt den som verksam och till och med som effektiv. Och vid det här laget har den traditionella ki­nesiska läkekonsten alltså gått den västerländska sjukvården ett steg till mötes. Kineserna har nu lärt sig att tilltala västerlänningarna på ett sätt som västerlänningarna förstår.