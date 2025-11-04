Förlagsbutiken
Konferensen WFAS 2025 hölls i Stockholm den 19–21 september. Foto: WFAS 2025

WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

  06:23
KRÖNIKA
En stor konferens om akupunktur avhölls i september i Stockholm. Konferensen gick alldeles under radarn, för svensk del. Det svenska ointresset är troligen ingen tillfällighet. Det är i full överensstämmelse bland annat med rådande amerikansk uppfattning om Kina. Och ja, den här konferensen utgör utan tvekan ett stycke offensiv kinesisk diplomati. Ett stycke diplomati medelst utbyte av kunskaper. En sak som det för övrigt finns historisk precedens för, för kinesisk del.

Det är just inte mening­en att vi svenskar ska ha någon särskilt po­sitiv uppfattning om Kina. Kina är det stora postkommunistiska och kollektivistiska landet där sty­ret kontrollerar människomassorna elektroniskt. Så tycker vi, ungefär. Generellt sett. Och det är inte troligt att den amerikanska ambassaden har något att invända Mot att det är så det förhåller sig.

Kineserna själva gör dock inte skäl för någon större fiendskap från vår sida.

I mitten av september hölls en stor konferens om akupunktur i Stock­holm, WFAS 2025.

Konferensen hade 400 deltagare tillresta från 73 olika länder i värl­den. Det var dock merendels etniska kineser det var fråga om. Naturligt nog. Akupunkturen är en disciplin i den traditionella kinesiska läkekonsten. Kina vill gärna ge akupunk­turen spridning utanför Kina. Skälen är flera. Men exporten av den till res­ten av världen är inte för den skull tvunget till nackdel för folken i de länder som tar emot.

Dr Lin: ”En mycket fantastisk konferens”

En av deltagarna var doktor Lin De Feng. Lin har mottagning i Kristian­stad i nordöstra Skåne.

Lin var inte bara besökare på kon­ferensen; han höll anförande och visade färdigheter och höll lektion med tillresta kolleger. De gör tydli­gen så på de här konferenserna: de visar och övar sina färdigheter ihop med andra utövare.

Lin säger att årets konferens var ”mycket fantastisk”. Hur då? Jo, dels därför att deltagarna var många och utbytena fruktgivande. Men också därför att ”ny kunskap” fördes fram. De kinesiska utövarna har hållit på med sin konst i många hundra år. De har förvärvat ”beprövad erfaren­het”. De vet av erfarenhet vad deras behandlingar medför för patienternas del. De vet vad anbringandet av nålar på olika ställen på kroppen le­der till, i fråga om nerver, blodbana och stimulans i vävnader. Men de har länge inte varit i stånd att redo­göra för de här sammanhangen på ett för den västerländska vetenska­pen godtagbart sätt.

Lin menar att en sak som hänt är att akupunkturen nu lärt sig att tala den västerländska vetenskapens språk. Man har blivit biokemisk-fysiologisk. Man vet inte bara att och hur akupunkturen verkar; man kan ange varför.

Akupunktur används av Kina som ett diplomatiskt initiativ gentemot Sverige och svenskarna. Foto: bcorn, Adobe

 

Akupunkturen är inte obekant för svenskarna. Det finns utövare och mottagningar på många håll i landet.

Akupunkturen anses inte heller som ett asiatiskt kvacksalveri längre. Den ingår numera i det man kallar ”komplementär medicin”. Det bety­der att den västerländska allopatiska vården och medicinvetenskapen har erkänt den som verksam och till och med som effektiv. Och vid det här laget har den traditionella ki­nesiska läkekonsten alltså gått den västerländska sjukvården ett steg till mötes. Kineserna har nu lärt sig att tilltala västerlänningarna på ett sätt som västerlänningarna förstår.

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Mats Loman

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

