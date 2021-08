WHO-chefen erkänner – coronaviruset kom sannolikt från kinesisk labbpersonal

Det är i en intervju med danska TV2 under torsdagen som den danska WHO-chefen Peter Embarek, som lett den expertgrupp som för WHO:s räkning undersökt sjukdomens ursprung under våren 2021, kommer med det anmärkningsvärda utspelet att det, rakt emot vad man under lång tid hävdat, faktiskt är troligt att coronapandemins ursprung är laboratorier i Wuhan, staden från vilken smittan redan konstaterats komma.

– En anställd som smittats genom att ta prover faller under en av de sannolika hypoteserna, sade han i intervjun.

– Det är där viruset hoppar direkt från en fladdermus till en människa. I det fallet skulle det vara en laboratoriearbetare och inte en slumpmässig ortsbo eller annan person som har regelbunden kontakt med fladdermöss.

Men Embarek understryker att expertgruppen inte kunde hitta några direkta bevis på att viruset kan kopplas till den forskning på fladdermöss som utförs vid Wuhans laboratorium. Bland annat eftersom kineserna inte tillät dem genomföra någon grundlig undersökning.

Man tvingades dessutom ändra en formulering gällande hypotesen att viruset kommit från ett av de kinesiska laboratorierna i Wuhan som arbetat med fladdermöss och coronavirus till att det ansågs ”extremt osannolikt” att det var orsaken. Annars skulle man inte få någon som helst tillgång till de data man behövde på plats.