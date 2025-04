WHO tillkännager uppsägningar

Omedelbart efter sin återkomst till Vita huset undertecknade Donald Trump en exekutiv order som tog USA ut ur WHO och avbröt landets framtida ekonomiska bidrag till organisationen. Den amerikanske presidenten har upprepade gånger kritiserat WHO, särskilt för dess hantering av Covid-19-pandemin och dess relation till Kina. Under sin första mandatperiod anklagade han FN-organet för att vara ”kontrollerat av Kina” och för att inte tillräckligt ha varnat för allvaret i pandemin, och gick så långt som att kritisera WHO för att ha ”dolt spridningen” av coronaviruset och för att ha ”allvarligt misslyckats med hanteringen” av krisen.

Mellan 560 miljoner dollar och 650 miljoner dollar i underskott

Redan i april 2020 meddelade Donald Trump att man skulle frysa det amerikanska ekonomiska bidraget till WHO, som han anser är alltför medgörligt gentemot de kinesiska myndigheterna. Trump kritiserade också WHO för att inte ha skickat medicinska experter till Kina tillräckligt tidigt för att begränsa epidemin. Men redan i januari 2021 var president Bidens första åtgärd när han tillträdde att upphäva Trumps exekutiva order.

Vid sin återkomst till Vita huset anklagade Donald Trump WHO för att ha ”lurat” USA, den överlägset största bidragsgivaren till organisationen. WHO ”fortsätter att kräva överdrivet stora bidrag från Förenta staterna, oproportionerliga i förhållande till andra länders. Kina, som har en befolkning på 1,4 miljarder människor – 300 procent mer än USA – bidrar med nästan 90 procent mindre till WHO:s budget”, skriver Trump i sin exekutiva order.