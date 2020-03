WHO varnar världen: Gör er redo! – Svenska folkhälsoinstitutet: Elever hemkomna från kända smittohärdar i världen har skolplikt

DÅ OCH NU. Likheterna är på flera sätt slående trots att det gått över hundra år. Myndigheters och medias vägran att inse allvaret innan det var försent. Det ledde till otillräckliga åtgärder och en undermålig sjukvård, som ledde till onödigt stor massdöd. Jämför vi dessa bilder verkar till och med dåtidens åtgärder (t.v.) bättre än de vi sett idag från trånga karantänscenter i Kina (t.h.), där ännu ej infekterade inte sällan har låsts in med infekterade. Mänskligheten verkar inte lärt sig något av läxan för hundra år sedan. Infällt ses en massgrav grävas i september 1918 i Philadelphia, USA. Stillbilder: Dokumentären ”Spanska sjukan, en varning från historien”, China Xinhua News. Infällt foto: The Historical Medical Library of The College of Physicians of Philadelphia