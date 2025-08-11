Widdings nya parti vill göra Sverige rikt igen

När Nya Tider pratar med Widding har par­tiet redan hunnit byta namn till ”Ambition Sverige”, efter att först ha gått under beteck­ningen ”Sverige först”. Namnbytet kom sig av en konflikt om domän­namn, men en fördel är att de slipper kopplas till Donald Trumps slagord ”America First”.

– Vad gäller Trump och republi­kanerna så gör de ju en del bra gre­jer, som att lämna WHO och alla de där sakerna, men han är ju mycket, mycket märklig och vi vill inte kopp­las samman med honom. Han byter åsikt från den ena dagen till den andra, menar Widding.

Det nya namnet, Ambition Sveri­ge, tycker hon visar vad hennes nya parti vill åstadkomma.

– Vi måste ha höga ambitioner för vårt land, och det har man ju inte idag, man har ambitioner för allt möjligt utanför Sverige. Jag har också höga ambitioner för det här partiet, jag vill att vi ska bli det mest kompetenta och faktabaserade par­tiet någonsin.

Professionell profil

Den första punkten i Ambition Sve­riges partiprogram – eller ”prelimi­nära vision” eftersom det inte är helt utarbetat ännu – lyder ”Gör Sverige rikt igen”. Ambitionen är att genom rationella beslut få bort onödiga ut­gifter och byråkratiska hinder för tillväxt och välstånd.

Partiet har hittills främst fått sin profil genom just Elsa Widding, som många av Nya Tiders läsare känner till genom hennes höga profil i fram­förallt klimat-, energi- och covidfrågor. Hon säger sig dock ha fått ihop ett stort antal människor med olika kompetenser, som nu ingår i arbetsgrupper vilka utgör stommen i partiet.

Widding förklarar entusiastiskt:

– Vi har sexton team som har hand om olika områden, med ungefär fyra personer i varje. Det är nästan som sexton utskott, och i de här sitter sak­kunniga personer plus rådgivare. I ett vanligt parti, om du kommer in, är det en liten ledning som sitter och bestämmer allting. Här är vi överens om ett första utkast till partiprogram som ligger på nätet, och senare kom­mer det ett utvecklat partiprogram.

– När vi skrev utkastet hade vi inte läkare som kunde äldrevård till ex­empel, det har vi nu. Avdelningarna ska inte detaljstyras, utan de ska an­vända sin kompetens för att utveckla politiken. Sedan koordinerar man så att man har en strategi. Så det är inte som att det sitter en liten lednings­grupp och försöker tänka ut ”vad ska vi tycka om försvaret” till exempel.

NyT: Det låter som om partiet är rätt ”färdigt” redan, rent organisa­tionsmässigt?

– Ja. Det finns en styrelse, en press­avdelning, en ledningsgrupp, de sex­ton områdena med teamledare i var­je, det finns en valkampanjsgrupp, och en stor grupp där man bygger underifrån med 29 valdistrikt. Vi har tryckeri, en jättebra marknadsavdel­ning, och tillgång till en professionell filmare. Så vi bygger det här som ett företag kan man säga.

– Om vi tar försvaret till exempel så har vi ett team med fem gubbar, och alla kommer från försvaret. Vem har det? Vi har en underrättelseofficer som jobbat i många år, vi har en stridspilot och major, en ra­darspaningsledare som jobbat 17 år inom försvaret, en kille som varit forskningsledare på FOI och idag är professor i biofysik uppe i Norge, och en kille från FMV som jobbat med JAS-projektet i många år.

NyT: Menar du att ni har motsva­rande kompetens på sexton olika områden?

– Yes. Eller ja, kanske inte lika mycket på alla områden, men ta om­rådet förebyggande hälsa, där har vi ett team där det är en som är läkare. Ta jordbruk och skogsbruk, där har vi en kille som har 300 djur och skog. En annan, han som leder teamet, har 700 hektar skog och har jobbat med skogsbruk i princip i hela världen. En otroligt kunnig person. Sedan har vi rådgivare också. Det finns några luckor kvar, men det börjar tajta till sig.

Widding säger att partiet fått kri­tik för att vara otydliga i EU-frågan och har tagit till sig den kritiken. Man ska nu inom kort förklara sina ståndpunkter tydligare på partiets hemsida, säger hon. Det innefattar i dagsläget inte något tydligt krav på EU-utträde, utan man vill ”utvärde­ra” medlemskapet, men varför och hur kommer man att förklara tydli­gare.

– Jag har två duktiga jurister som håller på med en juridisk analys av vad som krävs för två olika förhåll­ningssätt till EU, som kommer att tydliggöras i det reviderade partipro­grammet, förklarar Widding.

– Vem vill vara med i EU som det fungerar idag? Men det är ju inte bara att säga att vi ska gå ur, utan det är ju till att börja med en grundlags­fråga och sedan får man ju titta på, tja, de flesta vill väl gärna vara med i en handelsunion, men inte ha res­ten där vår suveränitet äventyras å det grövsta. I juridisk mening är vi ju inte ett suveränt land idag.

Widding förklarar att partiet av­ser att bli tydligare även när det gäl­ler partiets integrationspolitik, och att frågorna hör ihop.

– Ett stort problem idag är ju den stora anhöriginvandringen, men det är ju en Europakonvention som reglerar det. Så länge vi är med i EU blir det svårt att stoppa det. Det går ju inte bara att önska sig att saker är på ett visst sätt, utan vi vill visa inte bara vad man ska göra utan hur man ska gå till väga, för att genomföra de förändringar man vill göra.

Borgerlig profil

NyT: Har ni någon uttalad ideologisk profil? Kallar ni er nationalister till exempel?

– Nej, det kan man ju inte göra idag, och jag tycker att det är onödigt. Det är ju självklart att man ska se till det egna landet först, särskilt i det rådande världsläget. Jag vill inte hel­ler kalla mig liberal, för då tror folk att man är som Liberalerna, som jag tycker är ett ganska hemskt parti idag.

– Vi är i grunden ett borgerligt par­ti. Jag är ju personligen starkt emot socialism. Vår ekonomiska politik liknar till stor del hur Moderaternas var förr – märk väl, som den var förr, att sänka skatterna och inte strössla bidrag överallt. I frihetsfrågor liknar vi de gamla liberalerna. Vår lands­bygdspolitik liknar det gamla Center­partiets. Dagens borgerliga partier har ju tyvärr drivit i väg någon helt annanstans, de har ju sålt ut Sverige till överstatliga organisationer.

NyT: Vad skiljer er från andra par­tier? Varför anser ni att det behövs ett nytt parti? Det finns ju AFS, MED, MoD, NMR, Knapptryckarna …

– Jag tror inte att exempelvis AFS har möjlighet att attrahera 80 pro­cent av väljarna, men att vi har det. Nu säger jag inte att vi kommer att få 80 procent alltså, för att vara väl­digt tydlig, men jag tror att vi kan dra till oss röster från alla läger, utom de som står allra längst ut på vänster-och högerkanten.

– Vårt parti är uppbyggt på ett helt annat sätt, som jag beskrivit. Det är en ganska decentraliserad struktur, även om man givetvis fattar beslut tillsammans med led­ningen, eller i dialog med ledning­en. Men vi har alltså exempelvis en person inom den ekonomiska gruppen som jobbar intensivt med småföretagarfrågor, en som jobbar intensivt med skattefrågor, bidrags­frågor, myndighetsfrågor, så vi är så jäkla fokuserade på de frågor vi faktiskt driver. Det kommer hela ti­den att ligga förslag på vår hemsida som man kan läsa utöver partipro­grammet. Och vad gäller partierna i riksdagen så driver vi ju frågor som de inte vill göra något åt.

Vad gäller skillnaden mot det än så länge största partiet utanför riks­dagen, Alternativ för Sverige, syns den kanske tydligast i invandrings­frågan. Medan AFS anser att åtmins­tone någon miljon invandrare måste återvandra, vill Ambition Sverige ”stoppa eller minimera” invandring­en men endast utvisa grova brotts­lingar. De vill även begränsa tiden som man kan få försörjningsbidrag och på det sättet få dem som lever på bidrag att vilja återvända.

– I stället för att bara prata om att skicka hem folk – visst, vi kan inte ta emot fler människor, så inom de ra­mar som finns måste vi få stopp på det – men vi måste också se till hur vi ska få unga människor i invand­rargrupper att ta sig igenom skolan, och vi kan inte lägga ansvaret bara på Sverige och svenskarna. De som kommer hit måste kunna försörja sig. Personligen anser jag ju att när det gäller allt det här med SFI och så vidare måste det finnas ett eget an­svar. Sedan kan man ju se över allt det här med flerbarnstillägg och så­dana saker så att man skapar tydliga incitament att ska man vara här så ska man jobba. Självklart ska alla kri­minella ut så fort det bara går, men man kan inte bara önska sig att vi får tillbaka det samhälle vi hade före massinvandringen. Det kommer att ta lång tid, och under tiden finns det mycket vi kan göra.

Partiet vill även värna den svens­ka kulturen, säger Widding.

– Det är jätteviktigt. När den svens­ka kulturen inte finns längre, det är då vi får parallellsamhällen där vi tagit in en massa andra kulturer som ska ha fritt spelrum.

Hälsa och covidsprutorna

Widding har gjort sig känd som en skarp kritiker av covidpolitiken, något som följt med till hennes nya parti.

– Vi följer förstås sprutpolitiken. Vi behöver följa den data som finns, nu har det exempelvis kommit data från Tjeckien, och en dansk studie som visar att har man tagit en spruta så minskar chansen att bli gravid med 30 procent. Vi måste sätta press för att få ut data, men det kommer ju nya forskningsrapporter hela tiden.

Widding poängterar att hon inte är vaccinmotståndare generellt, både hon och hennes barn har fått alla de vanliga vaccinsprutorna.

– Vi pratar om genterapi-injektio­nerna mot Covid-19, ingenting an­nat. Det finns en läkare med i den gruppen som jobbat mycket med genteknik och sådana saker, och en annan som jobbat med bioteknik. Vi har ögonen på det.

I övrigt vill partiet prioritera förebyggande hälso- och friskvård så att människor slipper bli sjuka till att börja med, framför att behandla sjukdomar när de väl har uppkom­mit.

– Vi tittar på möjligheten att också lyfta traditionell sjukvård men det avgörs av om vi hittar rätt kompe­tens för detta, säger Widding.

”Folkstyre i stället för globalism”

Klimatpolitiken kanske är det om­råde Widding är mest känd för, och mycket riktigt finns det en sektion endast för den på partiets hemsida – i dess ”preliminära vision” som alltså kommer att ersättas av ett mer utarbetat partiprogram inom den närmaste framtiden, om man får tro Widding. Där slås det fast att det inte finns någon klimatkris.

Samtidigt är kritiken mot FN:s klimatpanel IPCC och systemmedier­na i själva verket måttlig och ifrå­gasätter inte att det sker en global uppvärmning som på längre sikt kan bli ett verkligt problem, utan endast den alarmistiska inramning som det ges där politikerna tävlar om att ”ut­lova dyr klimatpolitik som drastiskt minskar vår tillväxt och förmåga att hantera andra viktiga problem”. Par­tiet menar att myndigheterna måste utgå från fakta, inte från politiska framställningar av fakta, och vill bland annat att Sverige ska etablera ett ”opolitiskt klimatvetenskapligt råd som följer den vetenskapliga ut­vecklingen för att kunna ge goda råd till beslutsfattare”.

När vi talar med Widding vill hon dock inte peka ut klimatfrågan som viktigare än andra frågor. På frågan vilken eller vilka frågor hon anser viktigast, svarar hon omedelbart:

– Jag tycker att det är väldigt vik­tigt att ta tillbaka självbestämman­det till Sverige. Det är det vi kallar ”folkstyre i stället för globalism”. Idag försöker man implementera väldigt mycket lagstiftning utan att det är meningen att folk ska förstå det, allt det här med digitala plånböcker och digitala identiteter till exempel som är en förutsättning för att gå vidare till Central Bank Digital Currency. Alla de här frågorna hänger ju ihop med Agenda 2030 och WEF, och man tar små steg hela tiden. Att Sverige förstår vad det här får för konse­kvenser och att det här inte är något vi har valt är en väldigt viktig fråga.

– EU-frågan är självklart också väl­digt viktig, den ekonomiska politiken är också väldigt viktig, och klimatfrågan ligger ju som en våt filt över alltihopa. Att vi slutar slösa så myck­et pengar på det. Och så självklart vår säkerhet, försvarsfrågan är ock­så väldigt viktig. Så där har du några. Men jag tycker egentligen att alla är väldigt viktiga, och ofta hänger de ju ihop, avslutar Widding.