🟠 Bokrecension. Robert A. Heinlein ses av dagens radikalkonservativa som en liberal extremist. Det är en orättvis dom. Ty denne amerikanske sf-författare var nämligen en i huvudsak konservativ tänkare, en predikare av traditionella dygder såsom ansvar, företagsamhet och nybyggaranda. Han kan förvisso kal­las ”libertarian” men i så fall var han högerlibertarian, vilket är viktigt att understryka. Heinlein var mer än bara en frihetspredikant. Den som har intresse av att studera en komplex människa med delvis komplexa åsikter, bör därför glädjas åt William Pattersons storverk Robert­ A. Heinlein: In Dialogue With His Century.