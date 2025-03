Zelenskyj ber om ursäkt och accepterar råvaruavtalet – fredsprocessen fortsätter

Fredagen den 28 februari skulle bli dagen då fredsprocessen i Ukraina tog fart, genom att USA och Ukraina skulle skriva under det avtal man förhandlat fram om utvinning av bland annat sällsynta jordartsmetaller. Förväntningarna var högt uppskruvade, men Zelenskyjs resa till USA blev ett fiasko. Den 1–2 mars genomfördes ett europeiskt toppmöte med Zelenskyj, under ledning av Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. I efterspelet efter det mötet beslutade Donald Trump att pausa USA:s offensiva militära stöd till Ukraina. Den 5 mars bad Zelenskyj Trump om ursäkt, via brev, och bad om att få skriva på mineralavtalet och inleda diskussioner om förutsättningarna för ett fredsavtal. USA återupptog då det offensiva stödet för Ukraina. Den 11 mars gick Ukraina med på eldupphör – om Ryssland också accepterar, vilket dock Moskva knappast har anledning till då man har överhanden i kriget och ännu inte uppnått sina uttalade mål.