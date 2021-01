Zimbabwe vill betala kompensation till fördrivna vita farmare

Den 29 juli gick den zimbabwiska regeringen med på att betala ut 3,5 miljarder dollar, motsvarande 305 miljarder kronor, till vita farmare som fördrevs från sina ägor under de ”landreformer” som genomfördes runt sekelskiftet.

Det var under 1990-talet som regeringen i den före detta brittiska kolonin Rhodesia, sedan 1980 kal­lat Zimbabwe, började beslagta gårdar och jordbruksmark som ägdes av vita och ge dem till svarta. År 2000 valde presidenten Robert Mugabe att snabba upp denna process kraftigt, och under de närmaste åren fördrevs de flesta av de omkring 5 000 vita farmare som fortfarande fanns kvar under mer eller mindre våldsamma former. Deras ägor fördelades till omkring 300 000 svarta familjer, många av dem Mugabe-lojala ”krigsveteraner” från rhodesiska bushkriget (1964-1979).