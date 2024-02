Åtalas för ”hatbrott” efter att ha pekat på folkutbytet

Samuel Melia greps i april 2021 tillsammans med sin hustru Laura utanför ett postkontor i Leeds. Gripandet föranleddes av att två polismän visiterade honom och då hittade en plånbok i Sams ficka som innehöll klistermärken.

Budskapen på klistermärkena var ”Britter byggde Britannien” och ”Jämlikhet eller kvalitet – man kan inte ha båda” (Equality or Quality – you can only have one), uppger brittiska ITV News.

Polisen fann detta så allvarligt att de gjorde husrannsakan hos paret. De fann en skrivare för klistermärken och färdigutskrivna klistermärken med budskap som ”Det är okej att vara vit” och ”Infödda förlorar sina arbeten; migranter väller in”.

Polisens specialenhet för terrorismbekämpning, Counter Terrorism Policing North East, kopplades då in, uppger BBC.

Utredningen har sedan dess fortsatt och har ”avslöjat” att Sam Melia varit ledande i ett nätverk kallat Hundred Handers som varit avsett att just sätta upp klistermärken med invandringskritiska och provita budskap. Nu står han därför åtalad vid en domstol i Leeds, där åklagaren Tom Storey vill ha honom dömd till fängelse för spridningen av dessa budskap. Sam Melia förklarades skyldig av en enhällig jury den 24 januari. Den formella domen och fastställande av straff är förlagt till den 1 mars.