Joe Biden framröstad av elektorskollegiet: Vad kan Donald Trump göra nu?

”Vi har precis börjat kampen!” meddelade den amerikanska presidenten den 12 december, efter att USA:s Högsta domstol avslagit delstaten Texas överklagande. Och det faktum att elektorskollegiet redan har röstat på Joe Biden den 14 december har inte ändrat Trumps ståndpunkt, även om den amerikanska senatens republikanske gruppledare Mitch McConnell redan har erkänt Biden som vinnare.

Trumps advokater har upprepade gånger hävdat att valet präglades av ett storskaligt valfusk och att de tänker bestrida valresultatet in i det sista, det vill säga till den 6 januari. Det är då som kongressen kommer att samlas för att officiellt öppna och räkna elektorskollegiets röster under vicepresident Mike Pences översyn.

Men i detta kaotiska val inträffade en ovanlig händelse den 14 december: Republikanska folkvalda från sju stater (Arizona, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, New Mexico och Nevada) skickade sina egna elektorer till elektorskollegiet.