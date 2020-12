Här skedde överfallet av flickan. Foto: Google Maps/Privat

INRIKES

13-årig flicka fick avföring smetat i ansiktet under överfall

En okänd man i 25-årsåldern överföll en 13-årig flicka i Västra Frölunda i Göteborg under gårdagen. Under attacken kopplade han ett strypgrepp samt försökte dra omkull flickan men misslyckades – istället kletade han in avföring i den skräckslagna flickans ansikte. Nu söks mannen av polis för den vidriga attacken.

