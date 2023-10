Asteroidbrytning en lösning på bristen på råvaror

Asteroider är på modet nuförtiden. Rymdorganisationer i Japan och USA skickade nyligen rymdfarkoster för att undersöka, krascha in i eller ta tillbaka prover från dessa rymdstenar, och efter en problematisk början verkar rymdgruvindustrin nu få luft under vingarna. Företag som AstroForge, Trans Astronautica Corporation och Karman+ förbereder sig för att testa sin teknik i rymden innan de själva beger sig mot asteroider.

Det börjar bli tillräckligt seriöst för att ekonomer skulle publicera en serie artiklar i oktober om tillväxten av ekonomisk aktivitet i rymden. Till exempel tar en studie av Ian Lange från Colorado School of Mines hänsyn till potentialen – och utmaningarna – för en nystartad industri som kan nå en betydande skala under de kommande decennierna, driven av efterfrågan på kritiska metaller som används i elektronik, sol- och vindkraft och elbilskomponenter, särskilt batterier. Medan andra företag utforskar den kontroversiella idén att skopa kobolt, nickel och platina från havsbotten, kan vissa asteroider innehålla samma mineraler i överflöd – utan att ha något djurliv som kan skadas under utvinningen.