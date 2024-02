Att ta hemligheten med sig till graven

2004 års presidentval i USA var i ett avseende en unik händelse i landets politiska historia. Båda presidentkandidaterna det året – demokraten John Kerry och republikanen George W. Bush – var (och är) nämligen medlemmar av det hemliga sällskapet Skull and Bones.

Fler politiker, advokater och journalister har anslutit sig till det sällskapet sedan det grundades vid Yale universitet år 1832. Även inflytelserika familjer som Bush och Rockefeller har – och har haft – familjemedlemmar som gått med.

I artikeln ”Yale, Skull and Bones, and the Beginnings of Johns Hopkins”, publicerad i Baylor University Medical Center Proceedings (Volume 24, Number 1, 2011), noterar William H. Jarrett dessutom att av de fyra män – Daniel Coit Gilman, William Henry Welch, William Stewart Halsted och Harvey Williams Cushing – som studerat vid Yale, och varit delaktiga vid grundandet av universitet Johns Hopkins var Gilman och Welch medlemmar i Skull and Bones.

Skull and Bones’ medlemmar kallas ”Bonesmen” och sällskapet är även känt under namnen Dödens brödraskap (The Brotherhood of Death), Ordern och Order 322. Talet 322 finner man på sällskapets emblem, som även visar en dödskalle med två hoplagda benknotor.