Grimbergs historia

I Det svenska samhället 1720-2006. Böndernas och arbetarnas tid noterar Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström att från och med 1800-talets senare del och in på 1900-talet framhävdes och hyllades den svenska kulturen och naturen.

Nationalismen blev även, som Hedenborg och Kvarnström berättar, framträdande i den svenska historieskrivningen i avseendet att ”nationens förträfflighet och betydelse framhävdes.”

Ett av det mest berömda historiska verken som skrevs under den här tiden var Svenska folkets underbara öden, som utgörs av 11 band och gavs ut under åren 1913-1939. Detta omfattande historiska verk, som skildrar Sveriges historia från forntiden till Gustaf V:s tid, är skrivet av historikern Carl Grimberg som levde från år 1875 till 1941.