Inblickar i den tidiga kristendomen

I dagens Bibel utgörs Nya testamentet av 27 skrifter, nämligen fyra evangelier, 22 brev och Uppenbarelseboken. Dessa skrifter utgör Nya Testamentets kanon och i introduktionen till boken New Testament Apocrypha: More Noncanonical Scriptures, Volume One, som är redigerad av Tony Burke och Brent Landau, nämns att biskop Athanasios av Alexandria (död 373) skilde de 27 skrifterna från andra kristna skrifter i ett brev som är daterat år 367.

De 27 skrifter som Athanasios skilde från de övriga är, som det också noteras i boken som Burke och Landau redigerat, de som idag utgör Nya testamentets kanoniska texter.

Ordet kanon kommer av grekiskans κανών, som betyder måttstock. Syftet med litterär kanon är att skapa en avgränsning och i uppslagsdelen till en Bibelöversättning från 1999 klargörs följande: ”Den slutligt avgränsade skriftsamlingen är samfundets kanon, dvs. utgångspunkten för dess lära och liv.”