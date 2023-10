Israel begår krigsbrott som hämnd efter Hamas attacker

I ljuset av den exceptionellt våldsamma attacken som Hamas genomförde under lördagen, där 1 300 israeler bekräftats döda än så länge, har det israeliska gensvaret blivit väntat hårt med omfattande flyg- och artilleriattacker mot mål i Gaza.

Men trots initiala löften om att man enbart ska slå till mot Hamas har realiteten snabbt visat sig annorlunda: Den israeliska krigsmetodiken riktar sig även mot civila och mot, enligt internationell lag fredade, mål som ambulanser och sjukhus. Samtidigt har man inlett en blockad mot Gaza som kommer leda till ett omfattande mänskligt lidande.

Nu framkommer även bevis på hur israeliska soldater avrättar fångar och försöker dölja sina krigsbrott genom att omvandla det till propaganda. Israel har länge anklagats för olika former av krigsbrott och allt eftersom fler av dessa uppmärksammas under den pågående konflikten kan den internationella opinionen vändas mot Israel som just nu menas ha ”rätten på sin sida”.

Det pågående kriget mot Hamas kommer nämligen enligt alla tecken bli ett minst sagt blodigt krig där den stora majoriteten offer – på båda sidor – är civila.

Terror möts med terror – och krigsbrott

De blodiga attackerna som Hamas genomförde under lördagen och vidare in på början av veckan har chockat inte bara israelerna, utan även omvärlden. Även om flera måltavlor var militära i sin natur och runt 200 av de ännu bekräftade döda israelerna från Hamas överraskningsanfall var soldater, var samtidigt den överväldigande majoriteten av de än så länge 1 300 identifierade offren för attacken civila. Majoriteten av dessa sköts ihjäl i plötsliga överfall där kommandogrupper tog sig in i hem och bosättningar och därefter sköt de människor de träffade på.

Hamas har förnekat att man anfallit civila men överväldigande mängder bevis, inklusive deras egna propagandamaterial, visar hur detta inte stämmer. Civila israeler var definitivt måltavlor för majoriteten av dessa riktade attacker genomförda av kommandogrupper. Även om det i en del fall även visat sig att Hamas-soldater skonat civila, varav en del har förts till Gaza som fångar att använda som gisslan, kvarstår onekligen det faktum att Hamas överraskningsanfall var ämnat att skada och döda så många israeler som möjligt.

Horribla historier och både bilder och filmer från flera av dessa dåd har dykt upp på sociala medier även om en del påståenden, som att 40 spädbarn och barn blivit halshuggna i kibbutzen Kfar Aza, ännu inte kunnat bekräftas och enligt turkiska statsmedian Anadolou rent av förnekas av den israeliska militären. Israel har valt att förklara krig mot Hamas som en reaktion på de brutala attackerna mot landets befolkning och har mobiliserat 300 000 reservister samtidigt som man förbereder sig för en markinvasion av Gaza.

Men bortom detta har man även valt att frångå tidigare principer som i alla fall till viss del kunnat minimera civila förluster. Snarare tycks det som att det israeliska gensvaret är ämnat att orsaka ett stort lidande och döda civila som hämnd. Man har helt enkelt valt att möta terrorn med egen terror och begår nu krigsbrott på löpande band – även om man från officiellt håll förnekar detta.

Avrättade tillfångatagna obeväpnade män

I ett filmklipp som spritts av den israeliska militären under onsdagen sägs en grupp israeliska soldater ha genomfört en lyckad operation mot en grupp beväpnade medlemmar i Hamas. På bilder från filmklippet syns fyra barbröstade män ligga skjutna på en grusväg. Kring dem ligger ett flertal vapen och en radio spridda samtidigt som israeliska soldater syns i bakgrunden.

I själva verket var propagandan om de hjältemodiga israeliska soldaterna som visades bevis på att ett krigsbrott skett. En drönare fångade nämligen hela händelsen på film och kunde visa hur en grupp med fyra barbröstade palestinska män beordras sätta sig ner på knä, tydligt obeväpnade, och hur de håller sina händer ovanför huvudet.

Gruppen med israeliska soldater rusar sedan fram till några meters avstånd, höjer sina vapen och avrättar de obeväpnade männen genom att skjuta dem i ryggen.

Dådet har inte omnämnts i massmedia ännu men är ett bevis på att den israeliska krigsmakten, så som den ofta anklagats för genom åren, de facto begår krigsbrott. Det är visserligen bara ett dåd i en mängd av anklagelser från båda sidor, men händelsen måste likväl ses i perspektivet att Israel besitter kapacitet och förmåga att orsaka ett gigantiskt lidande hos palestinierna, speciellt de som i stort är inlåsta i Gaza.

Det finns samtidigt en pågående form av avhumanisering i hur ledande israeler beskriver palestinierna, vilket kan ge en skrämmande fingervisning om hur man väljer att behandla dem i framtiden.

Fullständig blockad av Gaza kommer att medföra omfattande mänskligt lidande

Efter att Israel redan under lördagen stängt av eltillförseln till Gaza kunde det enda lokala kraftverket bara tillgodose 20 procent av elbehovet och bara några timmar åt gången. Under onsdagseftermiddagen meddelade det lokala kraftverket i Gaza att man fått slut på bränsle och inte längre kommer kunna producera elektricitet. Avsaknaden av elektricitet kommer leda till omfattande problem för invånarna, och det är bara början.

Enligt den israeliske försvarsministern Yoav Gallant har man beordrat en ”total belägring av Gaza”.

– Jag har beordrat en total belägring av Gazaremsan. Det kommer inte finnas någon elektricitet, ingen mat, inget bränsle, allt är stängt. Vi kämpar mot mänskliga djur och vi agerar efter det, sade han till Times of Israel.

Under måndagen stängde Israel även av vattentillförseln till Gaza, bekräftade Israels energiminister Israel Katz i ett pressmeddelande, och Israel har även kapat internet- och telekommunikation genom att bland annat slå ut telekomcenter och radiostationer.

Han har vidare sagt att Israel inte kommer lätta på blockaden så länge som en enda israelisk gisslan finns kvar i Gaza. Det bådar inte gott för de över 2 miljoner människor som nu är instängda utan förnödenheter, varav hundratusentals är barn.

”Ge ingen vård till Hamas”

På onsdagseftermiddagen gick den israeliske hälsoministern Moshe Arbel ut med ett direktiv riktat till alla israeliska sjukhus och vårdinrättningar: Ge ingen vård till tillfångatagna terrorister.

”Sedan inledningen av striderna, frågan om att behandla de fördömda och avskyvärda Hamas-terroristerna i offentliga sjukhus har skapat omfattande svårigheter för sjukvården. I dessa svåra tider ska sjukvården helt fokusera på vården av offren för de kriminella massakrerna, israeliska soldater, och förbereda sig för framtiden. Uppgiften att säkra och vårda de avskyvärda terroristerna inom den offentliga vården skadar dessa uppgifter och därför, under min ledning, kommer sjukvården inte att behandla dem”, skrev Arbel i ett uttalande, rapporterar Jerusalem Post.

Enligt uppgifter från Israel har man redan valt att neka skadade Hamas-soldater vård. Att neka tillfångatagna fiendesoldater vård är ett brott mot krigets lagar. Enligt Israel bryter man inte mot dessa lagar genom att neka dem vård, istället menar man att det är säkerhetsmyndigheternas ansvar att skapa vårdmöjligheter på egen hand för tillfångatagna fiendesoldater, även om de saknar denna kapacitet.

Bombar civila mål – bara början

Förutom att med flygattacker, artilleri och kryssningsrobotar angripa direkt Hamas-anknutna måltavlor har Israel valt att angripa måltavlor som enligt internationella lagar ska vara fredade under krigstid. Man har således än så länge totalförstört två moskéer, vilka man från Israels sida hävdar användes av Hamas för att förvara utrustning och vapen, utan att för den dels skull lägga fram några bevis på att så verkligen är fallet.

Israel har vidare beskjutit ett sjukhus och flera ambulanser har även förstörts i vad som onekligen är riktade attacker. Än så länge har ett tiotal sjukvårdare, ambulansförare och annan sjukvårdspersonal dödats och ett okänt antal skadats i dessa attacker, vilka även de är brott mot internationella krigslagar.

Tillvaron för civila i Gaza blir än svårare i takt med att den redan svaga sjukvården helt saknar leveranser av materiel. Egna generatorer garanterar elproduktionen till de två större sjukhusen i Gaza City ett par dagar framöver, men redan nu kommer uppgifter om att man fått slut på mediciner och basal livräddande materiel. Blockaden omöjliggör även att sjukvårdsutrustning kommer fram vilket drabbar framförallt skadade civila.

Ett stort antal flervåningsbyggnader och bostäder har förstörts med omfattande civila dödsoffer som följd i de än så länge över 1 500 israeliska bombningarna. Den israeliska militären har även valt att inte ge civila någon varning innan man spränger byggnaderna, vilket tidigare varit vanligt för att minimera antalet civila offer. Det har även kommit uppgifter stödda med bilder och filmklipp som visar hur Israel använder sig av vit fosfor i krigsföringen mot tättbyggda områden. Vit fosfor ger ohyggliga bränn- och frätskador på människor och är mycket svårt att släcka. Användandet i civila miljöer är starkt kritiserat internationellt på grund av detta, men Israel och USA har stoppat försök att klassificera vapnet som ett förbjudet kemvapen, vilket gjort det möjligt för Israel att kontinuerligt använda sig av vapnet mot palestinska civila mål.

Enligt det palestinska hälsoministeriet har fram tills onsdagen 1 055 bekräftats döda och 5 184 skadade i Gaza. Det är siffror som kommer stiga markant över den närmsta tiden.

Det råder ingen tvekan om att Israel drabbats av det värsta angrepp på dess civila sedan grundandet. Hämndbehovet hos många soldater som förlorat familjemedlemmar eller vänner kan således antas vara stort, men omfattande mängder med krigsbrott och ett stigande antal döda och skadade palestinier kan komma att vända den internationella opinion som för tillfället till största del är på Israels sida emot dem och det kan även riskera att dra in fler länder i Mellanöstern i kriget. Också den avhumanisering som används för att beskriva palestinierna måste sättas i ljuset av att den kommande konflikten med en markinvasion sannolikt kommer bli extremt kostsam mätt i människoliv – varav majoriteten kommer att bli civila.