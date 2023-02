Under 2022 gav det tyska förlaget Taschen ut en praktbok, Elvis and the Birth of Rock and Roll. Ja, man kan ha synpunkt på valet av bok­titel, men det är en lyxig produkt av högsta kvalitet. Boken samlar de bästa fotona som Alfred Wertheimer tog av Elvis Presley under 1956. Många av hans bilder har blivit ikoniska. ”Efter att Elvis dog 1977 så ringde min telefon. Och sedan dess har det fortsatt ringa”, sade Alfred Wertheimer i en intervju 2006. Men vi börjar från början.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?