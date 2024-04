Svensk bataljon till Lettland

En reducerad mekaniserad bataljon bestående av 600 svenska soldater, stridsfordon och stridsvagnar kommer skickas till Lettland som en del av det svenska bidraget till Natos försvarslinje vid baltstaterna mot Ryssland.

Enligt regeringsbeslutet, som meddelades av statsminister Ulf Kristersson under en pressträff på torsdagen tillsammans med den lettiska premiärministern Evika Siliņa, kommer den svenska styrkan utbildas och träna under ett halvår under kanadensisk ledning på Natobasen Adazi utanför Riga. Att svenska soldater placeras i Lettland kommer gynna försvaret av Sverige, sade Kristersson.