Tyska delstaten Brandenburg under en våg av migranter från Vitryssland

Regelbundna rapporter från polska gränsskyddstrupper ger vid handen att det pågår en mycket väl planerad operation att transitera betydande mängder av migranter genom Polen till Tyskland. Polens inrikesminister Mariusz Kaminski informerade att en hög barriär utrustad med sofistikerade elektroniska system kommer att byggas vid den polsk-vitryska gränsen. Förslaget måste godkännas av den polska riksdagen (Sejmen) och Senaten. Trots polackernas hårda övervakning lyckas vissa migranter att komma in i Polen, antingen från Vitryssland eller Litauen. Deras mål är Tyskland. Nu vädjar den tyske inrikesministern i delstaten Brandenburg, Michael Stübgen, CSU, om hjälp från den tyska regeringen med kostnader för uppehället för migranter som lyckats komma in i Tyskland. Ett reportage från ZDF TV (den 15 oktober 2021 ) klargjorde att sedan augusti 2021 har4 300 migranter lyckades ta sig in i Tyskland via Polen. De inkvarteras i tältläger i väntan på de tyska migrationsmyndigheternas utredningar.

